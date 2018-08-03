2018-08-04T12:21:46+03:00
Происшествия

Момент гибели ребенка, упавшего в канализационный люк в Сочи, попал на видео

7-летний мальчик беспечно шел по улице, залитой дождем
Евгения ОСТРАЯ
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Фото: vk.com/this_is_sochiФото: vk.com/this_is_sochi
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Страшный момент падения в сточный люк 7-летнего мальчика случайно засняли очевидцы трагедии. На кадрах видно, как секунду назад малец весело меряет шагами сочинские лужи, а потом исчезает в водной пучине.

- У меня ребенок упал, - голосит женщина на видео. К ней на помощь бросаются прохожие, но сделать, похоже, уже ничего невозможно...

Позже станет известно, что мальчонка погиб.

- Спасатели пытались выловить его в море, куда поток воды понес несчастного ребенка, но все бестолку, - пишут в соцсетях очевидцы трагедии. - Похоже, он, падая, ударился головой и в море попал уже безжизненным.

О состоянии бабушки, которая, по словам следователей, прыгнула вслед за ребенком, пока ничего неизвестно.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 3 августа. Экстренные службы приехали на срочный вызов в район Свирского пляжа в Лазаревском районе около 14 часов дня.

Поиски ребенка, провалившегося в канализационный люк, вели и на суше, и в море. Но нашли лишь его безжизненное тело.

Мальчик провалился в сточный люк в Сочи.Соцсети

Ливневый проем, куда провалился ребенок, позже перегородили стулом.Соцсети

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