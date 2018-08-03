Момент гибели ребенка, упавшего в канализационный люк в Сочи, попал на видео

3 Авг. 18:42 2018-08-04T12:21:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Страшный момент падения в сточный люк 7-летнего мальчика случайно засняли очевидцы трагедии. На кадрах видно, как секунду назад малец весело меряет шагами сочинские лужи, а потом исчезает в водной пучине.

- У меня ребенок упал, - голосит женщина на видео. К ней на помощь бросаются прохожие, но сделать, похоже, уже ничего невозможно...

Позже станет известно, что мальчонка погиб.

- Спасатели пытались выловить его в море, куда поток воды понес несчастного ребенка, но все бестолку, - пишут в соцсетях очевидцы трагедии. - Похоже, он, падая, ударился головой и в море попал уже безжизненным.

О состоянии бабушки, которая, по словам следователей, прыгнула вслед за ребенком, пока ничего неизвестно.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 3 августа. Экстренные службы приехали на срочный вызов в район Свирского пляжа в Лазаревском районе около 14 часов дня.

Поиски ребенка, провалившегося в канализационный люк, вели и на суше, и в море. Но нашли лишь его безжизненное тело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/663012" frameborder="0"></iframe> Мальчик провалился в сточный люк в Сочи.Соцсети