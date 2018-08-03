Момент гибели ребенка, упавшего в канализационный люк в Сочи, попал на видео
Страшный момент падения в сточный люк 7-летнего мальчика случайно засняли очевидцы трагедии. На кадрах видно, как секунду назад малец весело меряет шагами сочинские лужи, а потом исчезает в водной пучине.
- У меня ребенок упал, - голосит женщина на видео. К ней на помощь бросаются прохожие, но сделать, похоже, уже ничего невозможно...
Позже станет известно, что мальчонка погиб.
- Спасатели пытались выловить его в море, куда поток воды понес несчастного ребенка, но все бестолку, - пишут в соцсетях очевидцы трагедии. - Похоже, он, падая, ударился головой и в море попал уже безжизненным.
О состоянии бабушки, которая, по словам следователей, прыгнула вслед за ребенком, пока ничего неизвестно.
Напомним, трагедия произошла сегодня, 3 августа. Экстренные службы приехали на срочный вызов в район Свирского пляжа в Лазаревском районе около 14 часов дня.
Поиски ребенка, провалившегося в канализационный люк, вели и на суше, и в море. Но нашли лишь его безжизненное тело.
Мальчик провалился в сточный люк в Сочи.Соцсети
Ливневый проем, куда провалился ребенок, позже перегородили стулом.Соцсети