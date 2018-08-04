2018-08-04T14:35:47+03:00
Происшествия

Следственный комитет опроверг смерть женщины спасавшей своего внука в Сочи

Информация о гибели женщины ранее появилась в социальных сетях
Юлия ДУБИНА
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Фото: vk.com/this_is_sochiФото: vk.com/this_is_sochi
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Вчера, 3 августа во второй половине дня в поселке Лазаревское семилетний мальчик упал в ливневую канаву, и его унесло в море. Находившаяся рядом с ним бабушка попыталась спасти внука, но ее попытки оказались тщетными.

Страшный момент падения в сточный люк 7-летнего ребенка случайно засняли очевидцы трагедии. На кадрах видно, как секунду назад малец весело меряет шагами сочинские лужи, а потом исчезает в водной пучине.

- У меня ребенок упал, - голосит женщина на видео. К ней на помощь бросаются прохожие, но сделать, похоже, уже ничего невозможно...

На место оперативно прибыли спасатели. Спустя некоторое время мальчик без признаков жизни был обнаружен в море.

Позже выяснилось, что мальчик приехал в Сочи из Татарстана.

- Мэрия уже связалась с отцом мальчика. Он завтра прибудет в Сочи из Татарстана, где проживает семья. Бабушка сейчас находится в больнице, ей оказывается вся необходимая помощь. Все расходы, связанные с прибытием и проживанием родственников, а также же с транспортировкой, администрация города берет на себя, - сообщили «Комсомольской правде – Кубань» в администрации Сочи.

Место трагедии сразу огородили… стулом.

Место гибели огородили простым стулом. Фото: соцсети

Место гибели огородили простым стулом. Фото: соцсети

- Жизни пожилой женщины ничего не угрожает, с ней работают медики и психологи. Ей оказывается вся необходимая помощь, - сообщили «Комсомольской правде – Кубань» в управлении здравоохранения администрации Сочи.

После окончания проверки, которую проводят следователи, станет ясно, кто понесет ответственность за смерть ребенка.

Мальчик провалился в сточный люк в Сочи.Соцсети

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