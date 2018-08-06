Яблоновский мост: переехать нельзя — пройти

СЕГОДНЯ 14:24 2018-08-06T14:51:48+03:00

Путепровод закрыт на ремонт в ночь на понедельник, 6 августа [видео]

Яблоновский мост будет закрыт на ремонт с 4 по 20 августа — такое объявление несколько дней висело и в моем автобусе. В итоге власти Краснодара продлили ожидания еще на двое суток, начав ремонтные работы аккурат к первому рабочему дню, 6 августа.

В конце пути уже ждет транспортФото: Евгения ОСТРАЯ

- Не боись, народ, где наша не пропадала, - ободряет пассажиров водитель нашего «ЛуАЗа», курсирующего между Северской и Краснодаром. После ежедневных «яблоновских» простоев в +30 с «гаком» без кондиционера, его, действительно, уже мало что пугает.

Вопреки ожиданиям, у въезда в поселок с одноименным названием - пусто. Только два гаишника (обычно в этом месте они стоят редко) на всякий случай поднимают свой жезл указующий.

- Да, сегодня народ ринется на тургеневском направлении, - заводит беседу моя соседка. - Постоят 3 часа в пробке, а завтра маханут снова сюда.

Захожу в интернет, Тургеневское шоссе забито под завязку. Яндекс-сервисы возвещают о 9-ти балльных пробках на альтернативном мосту: «Краснодар. 6 августа, 08:48. Неожиданно плотное движение на Тургеневском шоссе. Загруженность магистрали в центр - 9 баллов, что на 4 балла выше обычного».

Ожидается, что мост будет закрыт на две неделиФото: Евгения ОСТРАЯ

Выдохнув, едем дальше. Сегодня на дороге, где ежедневно в час пик на двух полосах стоят в четыре автомобильных ряда, свободно.

Открыта только пешеходная часть путепроводаФото: Евгения ОСТРАЯ

- Обычно здесь толкаются легковушки, - говорит водитель, словно мы без него этого не знали. - Нас-то, автобусов, всего-ничего. В утренний час пик десяток не наберется. Но народ, видимо, не захотел пересаживаться на общественный транспорт, поехал штурмовать Тургеневское шоссе.

До подмостков Яблоновского, куда в лучшем случае на пару недель будет открыт проход только для пешеходов, мы доехали от Северской за рекордных 40 минут. Обычно - этот самый сложный участок квеста — отнимает у негорожан часа полтора. Это с условием, если водитель — мастер объезда препятствий и принципиальный обочинец. Те, кто ездит по правилам, - либо никуда не спешат, либо имеют железные нервы.

У подножия «краснодарской Бастилии» - спокойно и мирно. По разные стороны обочин рядами стоят пригородные автобусы. Каждый — в своем направлении. Одни только выдохнули своих пассажиров из душного салона, другие ждут, когда желающие ехать пересекут мост на своих двоих.

- Там не грязно? - вопросом встречает женщина в белом первого прибывшего с пограничной территории. Тот отрицательно машет головой.

На мосту с утра наладили двустороннее движение из людей. И тут находчивость и вежливость берут верх над временем...

- Можно вас обогнать?

- Обгоняйте.

...почти как с авто в утренние «предъяблоновские» часы.

Под ногами шелестит воронками Кубань... и перфоратор ремонтников, ковыряющий тот самых температурный шов (один из шести), который стал причиной неудобств автомобилистов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/663238" frameborder="0"></iframe> Кое-кто по-прежнему пытается ехать по пешеходному Яблоновскому мосту.Евгения ОСТРАЯ

В конце пути, как в каком-нибудь фильме про восхождение, нас (героев Яблоновского восхождения) уже ждет транспорт.

- Установка мэрии - дожидаться каждого пассажира, - коротко констатирует вагоновожатая трамвая.

И если так будет всегда, я как будто готова на долгосрочный ремонт моста.

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