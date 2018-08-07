2018-08-07T13:10:13+03:00
Общество

Яблоновский мост: «автобои» за Краснодар переместились на Тургеневское шоссе

Шли вторые сутки ремонта путепровода
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пробка на Тургеневском для нас продлилась 20 минут. После этого "стояния" никто не приехал на работу изможденнымПробка на Тургеневском для нас продлилась 20 минут. После этого "стояния" никто не приехал на работу изможденнымФото: Евгения ОСТРАЯ
Изменить размер текста:

Вспоминая вчерашние Яндекс-сводки с дорог, ехать в Краснодар совершенно не хочется.

- А как не ехать?! - говорит мой новый попутчик. - В Холмской работы нет, приходится мотаться каждый день в Краснодар и назад. Переехать? Нуу, нет. Не променяю станицу на город никогда. Вот так и получается. Каждое утро в 7:00 я на крымском автобусе еду на работу, а вечером - обратно.

Таких убежденных работающих негорожан нас набирается пол-автобуса. Остальные - пенсионеры, отпускники или домоседы, спешащие на рынки, в больницы и по инстанциям краевой столицы.

- И заметьте, ни одного жителя Адыгеи, - смеется водитель, вспоминая недавние рассуждения властей Краснодара о том, что новый мост через Кубань - межрегиональные интересы.

Сегодня, 7 августа, мы движемся самым трудным путем, как кажется, со времен перекрытия Яблоновского моста - через Тургеневское шоссе.

- И что интересная работа у журналиста? - продолжает словоохотливый сосед.

- Неблагодарная, - улыбаюсь.

- Так а у кого она благодарная? - подхватывает он в ответ. - Думаешь, у него благодарная (показывая на водителя автобуса)? Петя, ты куда?!!

На оклик «постоянного пассажира» водитель Петя спешно выруливает по разметке влево по направлению к Тургеневскому шоссе.

- Привык! - бурчит он себе под нос. Обычно по прямой Петя едет в сторону поселка Яблоновского к мосту. Но на время ремонта график межгородских автобусов скорректировали в краевом минтранспорта, направив их по альтернативному пути.

Дорога была свободна. Машины встали напротив "Икеи" Фото: Евгения ОСТРАЯ

Дорога была свободна. Машины встали напротив "Икеи"Фото: Евгения ОСТРАЯ

Зато здесь ничего непривычного — у «Икеи» нас встречает стандартная «яблоновская» пробка с той лишь разницей, что влезть в движущийся поток машин с обочины не удастся. Все просто - обочины нет! Благодаря этому мы едем (пусть и со скоростью пешехода), а не стоим.

Захожу в интернет. Что сегодня фиксируют Яндекс-сервисы:

«Краснодар. 7 августа, 06:32. Неожиданно плотное движение сейчас на Тургеневском шоссе. Загруженность магистрали в центр - 2 балла, что на 2 балла выше обычного».

Девятичасовая сводка сервиса возвестила (!) о полном отсутствии пробок:

«Краснодар. 7 августа, 09:03. Непривычно легко проехать можно сейчас по Тургеневскому шоссе. По направлению в центр на магистрали всего 2 балла, что на 2 балла ниже обычного».

- Вчера мы ехали два часа, - говорит водитель. - Сегодня весь путь занял в два раза меньше.

А это значит, что коллективным разумом автомобильный поток «решил» выдвинуться в Краснодар спозаранку? Или все-таки поехали другой дорогой?

«Краснодар. 7 августа, 08:45. Зафиксирована необычно сложная пробка — улица Калинина, от Елизаветинского шоссе до остановки ВНИИ Биологической защиты растений. В пробке длиной 2.1 км можно потерять 24 минуты, что на 21 минуту больше обычного», - констатирует Яндекс-Пробки.

- Рассеялся сегодня народ, похоже, - поясняет водитель. - Ищут, где быстрее, никому не хочется опаздывать на работу.

Странно, но вторые сутки «яблоновский» ремонт и вынужденное распределение потоков пассажирского транспорта избавляет от пробок, а не наоборот! Парадокс?!

КСТАТИ

Радует, что наши граждане научились извлекать положительные моменты из любой неприятности. Так, если бы Яндекс-Пробки могли фиксировать людскую ролико-велосипедно-скейтбордную активность, то Яблоновский мост, покинувший в эти дни привычную позицию, вернулся бы в рейтинг по этому показателю. Раньше ездить по старичку Яблоновскому на чем-то альтернативном автомобилю, нам бы и в голову не пришло!

А тем более фотографироваться здесь...

Вчера он был центром притяжения и для селфиманов. Так что не удивляйтесь, если сеть в ближайшее время заполонят фотографии, где на фоне Кубани и алого краснодарского заката вдруг мелькнет человек в форме «яблоновского» дорожника... Это новая тенденция! По крайней мере, до 20 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Яблоновский мост: переехать нельзя — пройти

Путепровод закрыт на ремонт в ночь на понедельник, 6 августа [видео]

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На побережье от Анапы до Джубги ожидается 37-градусная жара
На Кубани должников-алиментщиков с начала года заставили заплатить 218 миллионов рублей
В Армавире по факту гибели шестилетней девочки возбудили уголовное дело
В Сочи на трассе сгорела каршеринговая машина
В горах Адыгеи спасатели на вертолете эвакуировали пострадавшего туриста
В Сочи прогнозируют сильный дождь с грозой
В Сочи у пассажиров такси нашли рюкзак с 1 кг «соли»
С начала 2018 года кубанские приставы выдворили почти 2 500 нелегалов
В Краснодаре нашли 13-летнюю девочку
В Сочи сгорел автомобиль каршеринга
ВТБ приступает к выдаче электронных гарантий
Главный пристав Кубани: Пострадавшим от банды Цапков не выплатили 30,8 миллиона рублей
В Анапе утонул 9-летний мальчик из Москвы
В Крымском районе пьяный водитель «четверки» сбил 8-летнего велосипедиста
В Сочи назначили нового главу Адлерского района
В Сочи у 65-летнего туриста случился гипертонический криз в горах
В Анапе в пруду нашли тело женщины, привязанное к шлакоблоку
В Адыгее женщина за рулем иномарки съехала в канаву и погибла
В Северском районе пропала 14-летняя девочка
В Сочи контрабандиста наркотиков осудили на 5 лет строгача
В Вишняковском сквере Краснодара хотят сделать скейт-парк
В Краснодаре суд не признал право собственности частников на дороги в Музыкальном микрорайоне