Яблоновский мост: «автобои» за Краснодар переместились на Тургеневское шоссе

СЕГОДНЯ 12:57 2018-08-07T13:10:13+03:00

Пробка на Тургеневском для нас продлилась 20 минут. После этого "стояния" никто не приехал на работу изможденным Фото: Евгения ОСТРАЯ

Изменить размер текста: A A

Вспоминая вчерашние Яндекс-сводки с дорог, ехать в Краснодар совершенно не хочется.

- А как не ехать?! - говорит мой новый попутчик. - В Холмской работы нет, приходится мотаться каждый день в Краснодар и назад. Переехать? Нуу, нет. Не променяю станицу на город никогда. Вот так и получается. Каждое утро в 7:00 я на крымском автобусе еду на работу, а вечером - обратно.

Таких убежденных работающих негорожан нас набирается пол-автобуса. Остальные - пенсионеры, отпускники или домоседы, спешащие на рынки, в больницы и по инстанциям краевой столицы.

- И заметьте, ни одного жителя Адыгеи, - смеется водитель, вспоминая недавние рассуждения властей Краснодара о том, что новый мост через Кубань - межрегиональные интересы.

Сегодня, 7 августа, мы движемся самым трудным путем, как кажется, со времен перекрытия Яблоновского моста - через Тургеневское шоссе.

- И что интересная работа у журналиста? - продолжает словоохотливый сосед.

- Неблагодарная, - улыбаюсь.

- Так а у кого она благодарная? - подхватывает он в ответ. - Думаешь, у него благодарная (показывая на водителя автобуса)? Петя, ты куда?!!

На оклик «постоянного пассажира» водитель Петя спешно выруливает по разметке влево по направлению к Тургеневскому шоссе.

- Привык! - бурчит он себе под нос. Обычно по прямой Петя едет в сторону поселка Яблоновского к мосту. Но на время ремонта график межгородских автобусов скорректировали в краевом минтранспорта, направив их по альтернативному пути.

Дорога была свободна. Машины встали напротив "Икеи"Фото: Евгения ОСТРАЯ

Зато здесь ничего непривычного — у «Икеи» нас встречает стандартная «яблоновская» пробка с той лишь разницей, что влезть в движущийся поток машин с обочины не удастся. Все просто - обочины нет! Благодаря этому мы едем (пусть и со скоростью пешехода), а не стоим.

Захожу в интернет. Что сегодня фиксируют Яндекс-сервисы:

«Краснодар. 7 августа, 06:32. Неожиданно плотное движение сейчас на Тургеневском шоссе. Загруженность магистрали в центр - 2 балла, что на 2 балла выше обычного».

Девятичасовая сводка сервиса возвестила (!) о полном отсутствии пробок:

«Краснодар. 7 августа, 09:03. Непривычно легко проехать можно сейчас по Тургеневскому шоссе. По направлению в центр на магистрали всего 2 балла, что на 2 балла ниже обычного».

- Вчера мы ехали два часа, - говорит водитель. - Сегодня весь путь занял в два раза меньше.

А это значит, что коллективным разумом автомобильный поток «решил» выдвинуться в Краснодар спозаранку? Или все-таки поехали другой дорогой?

«Краснодар. 7 августа, 08:45. Зафиксирована необычно сложная пробка — улица Калинина, от Елизаветинского шоссе до остановки ВНИИ Биологической защиты растений. В пробке длиной 2.1 км можно потерять 24 минуты, что на 21 минуту больше обычного», - констатирует Яндекс-Пробки.

- Рассеялся сегодня народ, похоже, - поясняет водитель. - Ищут, где быстрее, никому не хочется опаздывать на работу.

Странно, но вторые сутки «яблоновский» ремонт и вынужденное распределение потоков пассажирского транспорта избавляет от пробок, а не наоборот! Парадокс?!

КСТАТИ

Радует, что наши граждане научились извлекать положительные моменты из любой неприятности. Так, если бы Яндекс-Пробки могли фиксировать людскую ролико-велосипедно-скейтбордную активность, то Яблоновский мост, покинувший в эти дни привычную позицию, вернулся бы в рейтинг по этому показателю. Раньше ездить по старичку Яблоновскому на чем-то альтернативном автомобилю, нам бы и в голову не пришло!

А тем более фотографироваться здесь...

Вчера он был центром притяжения и для селфиманов. Так что не удивляйтесь, если сеть в ближайшее время заполонят фотографии, где на фоне Кубани и алого краснодарского заката вдруг мелькнет человек в форме «яблоновского» дорожника... Это новая тенденция! По крайней мере, до 20 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Яблоновский мост: переехать нельзя — пройти

Путепровод закрыт на ремонт в ночь на понедельник, 6 августа [видео]