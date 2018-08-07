2018-08-07T16:25:43+03:00
Здоровье

Косметолог, которая вместо омоложения выжгла лицо клиентке, работала без лицензии

По данным Росздравнадзора, предпринимательница из Новороссийска не имела права проводить процедуры, однако продолжает принимать девушек [фото]
Евгения СОРОКА
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После неудачной процедуры Юлии пришлось скрывать лицо маской.После неудачной процедуры Юлии пришлось скрывать лицо маской.
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31-летняя Юлия Остапова всего лишь хотела избавиться от мелких морщинок в одном из кабинетов красоты Новороссийска. А теперь тратит десятки тысяч рублей, чтобы вернуть былую красоту.

Напомним, 24 апреля девушке сделали процедуру «омоложение плазмой». Именно так заявила косметолог Екатерина Крайнова.

- Во время самой процедуры было ужасно больно, да еще и запах был жженой кожи. Но косметолог меня заверила, что так и должно быть. Сразу после «омоложения» я увидела, что на лице у меня ярко-красные следы. Но вновь мастер меня успокоила - через пять дней все исчезнет. Шли недели, но кожа не заживала, - рассказывала «Комсомолке» Юлия Остапова.

По словам специалистов, вернуть былую внешность девушке уже не удастся.

По словам специалистов, вернуть былую внешность девушке уже не удастся.

Тогда девушка обратилась в больницу к дерматологу, который и поставил диагноз «вторичное лентиго (пигментные пятна на коже. - Авт.) и рубцовая атрофия кожи».

- Думаю, что на девушке использовали электрический коагулятор. Это прибор точечного действия, которым прижигаются различные типы эрозий, лечат доброкачественные и злокачественные опухоли. Но этот аппарат явно не для омоложения - девушке просто выжгли лицо! - объясняет врач-дерматокосметолог Елена Базилевская.

Согласно заключению дерматолога у Юлии «вторичная лентиго (пигментные пятна на коже) и рубцовая атрофия кожи».

Согласно заключению дерматолога у Юлии «вторичная лентиго (пигментные пятна на коже) и рубцовая атрофия кожи».

Возвращать деньги за процедуру, а также возместить средства за нанесенный ущерб Екатерина Крайнова отказалась. Поэтому Юлия вместе с адвокатом добиваются справедливости.

В Едином реестре лицензий Росздравнадзор сведений о косметологе Екатерине Крайновой не оказалось.

В Едином реестре лицензий Росздравнадзор сведений о косметологе Екатерине Крайновой не оказалось.

- Как выяснилось, госпожа Крайнова не имела ИП, а значит, работала она незаконно. Кроме того, нам пришел ответ из Росздравнадзора - оказалось, что косметолог не имела лицензии на свою деятельность. Что касается аппарата, которым делалась процедура, то в документах указан производитель, название которого искажено. А это значит этот прибор неоригинальный - работать на нем нельзя, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Гор Карапетян. - Сейчас мы готовим гражданский иск по причиненному Юлии ущербу, чтобы суд провел экспертизу, в рамках которой, мы уверены, будет признано, что нанесенные травмы привели к обезображиванию лица. Это уже оценивается как тяжкий вред здоровью. Только тогда мы сможем заявить моральный и физический ущерб.

Аппарат, на котором работала косметолог, оказался подделкой.

Аппарат, на котором работала косметолог, оказался подделкой.

А тем временем косметолог, который сжег лицо девушки, продолжает работу.

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В салоне красоты Новороссийска девушке вместо омоложения выжгли лицо

В погоне за молодостью многие девушки готовы идти практически на любые меры, лишь бы скинуть пару лет. Избавиться от морщинок захотела и 31-летняя жительница Новороссийска Юлия Остапова (фамилия изменена. - Авт.). 24 апреля девушка пришла в салон красоты на улице Глухова на процедуру «омоложение плазмой», о которой узнала в соцсетях (читайте далее)

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