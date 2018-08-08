«Это земли сельхозназначения!»: на Кубани чиновники решили снести мемориал героине Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 12:34 2018-08-08T13:10:38+03:00

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Аршалуйс Ханжиян в Краснодарском крае — женщина легендарная. Три года назад в Горячем Ключе с помпой, казаками и красными лентами открыли памятник в ее честь. В разгар боев за подступы к Черному морю в ее доме на хуторе Поднависла расположился временный госпиталь, где Аршалуйс, совсем юная, выхаживала десятки советских солдат. Тех, кто не выжил, хоронила прямо в собственном дворе и всю оставшуюся жизнь посвятила уходу за их могилами. А состарившись, завещала похоронить ее тут же, рядом с сынами Отечества. Спустя годы на этой скорбной братской могиле вырос целый мемориал - место силы, как говорят местные.

Мало того, уже в крае даже решили снять про Аршалуйс фильм.

- Мы хотим, чтобы об Аршалуйс, чье имя переводится как «несущая свет», узнали миллионы россиян. Мы должны, и даже обязаны вместе претворить этот проект в жизнь. В память о тех солдатах, которые насмерть стояли в горах Кавказа в августе 1942-го. Мы обязаны воздать дань памяти хрупкой женщине, ставшей легендой еще при жизни, - рассказывает режиссер фильма Эрнест Арутюнов.

И тут - шок!

Копия документа

копия документа

Департамент имущественных отношений присылает постановление родственникам героической соотечественницы - «в 30-дневный срок убрать семейное захоронение (могилу) с земли сельхозназначения».

- К очередной годовщине Победы 9 Мая мы все привели в порядок, помыли, обновили, покрасили. Поставили шлагбаум, чтобы на машинах сюда никто не заезжал, а тут такое постановление, - недоумевают в администрации Горячеключевского района. - Мы ничего понять не можем, как такое вообще возможно. Земля под мемориалом, действительно, краевого назначения, и мы бессильны как-то повлиять на их решение.

Могила Аршалуйс Ханжиян стала частью мемориального комплекса

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

Специалист-исполнитель Анастасия Михайлюк, чей контактный телефон стоит в углу шокировавшего всех документа, комментировать свое «творчество» отказалась. За нее ответила замначальника департамента имущества Краснодарского края Елена Сердюкова.

- Мы сожалеем о наличии этого документа. Знаете...госслужба...все вопросы достаточно формализованы. Люди, не разбираясь, запустили цепочку. Установили — незаконно...и пошло-поехало. Но вы не беспокойтесь, уже весь процесс остановлен. Человеческий фактор...

Получается, пока одни вникали в исторические детали, ведомство механически делало свою работу, напрочь забыв историю...

Важно, что, по словам Елены Сердюковой, «в соответствие нормам законодательства» кому-то все-таки придется привести земли на Братской могиле.

СПРАВКА «КП»

«Я солдатам клятву дала, останусь с их могилами…»

В августе 1942 года, захватив почти весь Краснодарский край, гитлеровцы готовились к решительному рывку: через кавказские перевалы с боями выйти к Черному морю, портам Новороссийска и Туапсе. Прямой путь к Черному морю лежал через Поднавислу. Командиру 30-й Иркутской дивизии полковнику Борису Аршинцеву из штаба армии пришло задание: любой ценой заблокировать подступы к Волчьим воротам и горе Лысой в окрестностях Горячего Ключа. Заняв этот плацдарм, враг получит доступ к железной дороге Майкоп-Туапсе, и тогда на обороне побережья можно ставить крест. В разгар боев к дому Ханжиян привезли подводу с ранеными. Оставив их на попечение Аршалуйс, красноармейца вернулись на передовую. Через день привезли еще пятерых. Потом еще. В комнатах развернули фронтовую медчасть. 28-летняя Аршалуйс стала ухаживать за ранеными. Умерших солдат хоронила сама, прямо во дворе. Когда в войне наступил перелом, и медсанчасть двинулась вперед, девушка осталась жить в том же доме. Ханжиян работала в колхозе и присматривала за братскими могилами. Она полвека держала слово и хранила могилы павших солдат.

О переезде отвечала так: «Никуда отсюда не уйду, я солдатам клятву дала, останусь с их могилами…». Пообещав в пекле боев остаться с умирающими солдатами, она держала слово больше полувека.

В этом году власти решили снять про нее фильм, а в 1997 году ее подвиг отметило ЮНЕСКО, назвав «Женщиной года».