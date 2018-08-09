Яблоновский мост: В Краснодар через «палисадники»

СЕГОДНЯ 12:38 2018-08-09T13:45:02+03:00

На другом берегу Кубани - тупик. Уехать из поселка не на чем Фото: Евгения ОСТРАЯ

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- Странно, но по Тургеневскому на удивление быстро добралась до работы. Куда делся народ? Наверное, плюнули и решили отсидеться в отпусках на время ремонта моста. Или маханули в город палисадниками, - смеется над последними новостями с «полей» «иногородняя» коллега.

Палисадниками? Один из них - паромная переправа через Кубань. Ее власти города называли, когда предлагали альтернативные пути в кубанскую столицу с южного направления. Только, каково ее состояние, работает ли? Вдруг, действительно, вариант плыть на работу, а не тащиться сквозь пробки в душном салоне, - пригодится и дальше?!

Правда, решительность моя при выборе нового способа добраться/выбраться из Краснодара после работы пошатнулась очень скоро. По указанному в картах адресу ничего не указывало на паромную переправу.

- Сейчас же все частное, - отозвался неравнодушный горожанин. - Я ездил на пароме лет сто назад.

На другом берегу - парковка автомобилей тех, кому по Яблоновскому мосту сейчас не проехатьФото: Евгения ОСТРАЯ

Место, куда тропа ведет к парому, именно так и выглядит. Как будто все было возможно..., но сто лет назад. Но, судя по группе спешащих людей, я на верном пути.

- Быстрее-быстрее, паром трогается, - зазывает пассажиров сотрудница переправы, параллельно отрывая мне 25-рублевый билет.

От моего вопроса, смогу ли я добраться до Энема, перебравшись на другой берег Кубани, она впадает в ступор. И через секунду отрицательно машет головой, нерешительно протягивая мне сдачу.

- Да там гиблое место, тупик, - раздается за моей спиной мужской голос. Странно, но именно в этом направлении едут человек 20 пассажиров парома. Он набит битком!

- Ладно, не смогу уехать, хоть прокачусь по реке, - улыбаюсь растерянной паромщице под недоуменные взгляды остальных бедолаг.

С середины реки открывается живописный краснодарский закат. Им можно наслаждаться, если не болит голова о том, как добраться до домаФото: Евгения ОСТРАЯ

Переправа заняла у нас минут пять. Насладиться хмурой рекой не успеешь.

- Девушка, вот эта женщина едет до Энема, - паромщица нашла мне попутчицу, пока я пыталась сориентироваться, куда мне двигаться дальше.

Дружным строем мы взбираемся по деревянным мосткам — нас встречает адыгейский поселок Козет, рядом с ним - Новый.

- Пойдемте, я довезу вас до Энема, отсюда вы не уедете, ноги только сотрете идти до единственно возможной маршрутки, - берется помогать мужчина в униформе охранника.

Несколько минут мы петляем по усеянной автомобилями улице.

А на Яблоновском мосту сейчас вот такая работаФото: Евгения ОСТРАЯ

- После закрытия Яблоновского моста люди приезжают в эту Тмутаракань, оставляют машины и переплывают в город на пароме, - говорит мужчина. - Что делать, добираться-то на работу как-то надо. Моя машина, вот, вторые сутки здесь стоит, знакомые присматривают за ней.

Он работает начальником охраны в одном из краснодарских вузов и, по его словам, практически живет на работе.

- А что маршрутки-то не ходят никуда? - спрашиваю.

- Зачем кто-то будет на 20 дней открывать новый маршрут? - говорит попутчик. - Есть одна до «Меги» и достаточно.

По словам моего доброжелателя, в поселке Новом чуть ли не каждый день вырастают новые дома.

- Я бывший военный, помотался по стране. Переехали сюда пять лет назад, почти в чисто поле, а сейчас новостройки на каждом шагу, - говорит он. - А работать, конечно, можно только в Краснодаре. Здесь вообще не вариант.

Бесплатно (!) он довез меня до остановки общественного транспорта - до той, на которую проще было попасть, даже если бы от работы в центре города я шла пешком.

Слава богу, «яблоновское» горе объединяет людей!

КСТАТИ

Баркас-трамвайчик работает ежедневно. Курсирует каждые 20 минут с 06:00 и до 22:00. От причала поселка Нового на краснодарскую сторону в район Ставропольской катер довезет вас за 5-10 минут. Цена вопроса - 25 рублей.

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