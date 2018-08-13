Дубль два: врач ФК «Армавир» снова откачал пассажира самолета
Это только говорят, что то же самое второй раз не повторяется. Врач футбольного клуба «Армавир» Андрей Пивоваров дважды спасал пассажиров самолета. Сначала, когда вместе с командой летел из Новосибирска во Владивосток. Спортсмены добирались с пересадками, поэтому все и оказались на этом рейсе.
- Мужчине резко стало плохо, у него раскалывалась голова, - рассказал футбольный врач. - Чудом на борту оказался тономер, когда измерил ему давление, оно было высоким - 170 на 110. А потом у него и вовсе начались судороги. Нужных лекарств, чтобы нормализовать давление, с собой на борту у меня не оказалось, но все равно спасла моя аптечка. Скомбинировал одни лекарства с другими и сбил давление.
Врач ФК "Армавир" Андрей Пивоваров. Фото: ФК "Армавир"
Когда самолет приземлился, захворавшего мужчину передали скорой помощи. А врач и спортсмены отправились на игру — ФК «Армавир» встречался с «Лучом». После матча команда рванула обратно. И тоже с пересадками. Сначала из Владивостока в Москву, а уже из столицы страны рейсом Москва-Краснодар полетели на Кубань. Как раз на следующий день после вылета во Владивосток. И тут снова забегала по салону стюардесса.
- Есть ли врач на борту?
Андрей Пивоваров вызвался помочь пассажиру - 42-летнему палестинцу Абибу.
Плохо стало 42-летнему пассажиру рейса Москва-Краснодар
- Мужчина показывал на грудь и говорил «Больно», так как он уже имеет российское гражданство, по русски все равно говорил плохо, Андрей Адамович понял, что у него может быть либо гипертонический криз, либо инфаркт миокарда, - рассказывает «Комсомольской правде»-Кубань» пресс-аташе клуба Светлана Аникина. - Помогла все та же аптечка, которую яон всегда берет с собой на борт. Вот только если бы знал, что снова кому-то станет плохо, другие лекарства бы положил. Мужчине было так плохо, что капитан даже сначала решил посадить самолет в Ростове. Но все обошлось. Наш врач дал ему таблеток и надел кислородную маску - ту самую, которую показывают перед взлетом. Так пассажиру стало легче дышать. И он долетел до Краснодара, борт не пришлось сажать в Ростове.
Врач ФК "Армавир" откачивает пассажира самолета
Уже в кубанском аэропорту Абиба ждала скорая. К медикам его и отвел врач ФК «Армавир».
В аэропорту Краснодара захворавшего пассажира уже ждала скорая