Дубль два: врач ФК «Армавир» снова откачал пассажира самолета

СЕГОДНЯ 16:37 2018-08-13T16:49:50+03:00

Когда команда летела во Владивосток, Андрей Пивоваров спас мужчину, а на обратном пути снова потребовалась его помощь на рейсе Москва-Краснодар

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Это только говорят, что то же самое второй раз не повторяется. Врач футбольного клуба «Армавир» Андрей Пивоваров дважды спасал пассажиров самолета. Сначала, когда вместе с командой летел из Новосибирска во Владивосток. Спортсмены добирались с пересадками, поэтому все и оказались на этом рейсе.

- Мужчине резко стало плохо, у него раскалывалась голова, - рассказал футбольный врач. - Чудом на борту оказался тономер, когда измерил ему давление, оно было высоким - 170 на 110. А потом у него и вовсе начались судороги. Нужных лекарств, чтобы нормализовать давление, с собой на борту у меня не оказалось, но все равно спасла моя аптечка. Скомбинировал одни лекарства с другими и сбил давление.

Врач ФК "Армавир" Андрей Пивоваров. Фото: ФК "Армавир"

Когда самолет приземлился, захворавшего мужчину передали скорой помощи. А врач и спортсмены отправились на игру — ФК «Армавир» встречался с «Лучом». После матча команда рванула обратно. И тоже с пересадками. Сначала из Владивостока в Москву, а уже из столицы страны рейсом Москва-Краснодар полетели на Кубань. Как раз на следующий день после вылета во Владивосток. И тут снова забегала по салону стюардесса.

- Есть ли врач на борту?

Андрей Пивоваров вызвался помочь пассажиру - 42-летнему палестинцу Абибу.

Плохо стало 42-летнему пассажиру рейса Москва-Краснодар

- Мужчина показывал на грудь и говорил «Больно», так как он уже имеет российское гражданство, по русски все равно говорил плохо, Андрей Адамович понял, что у него может быть либо гипертонический криз, либо инфаркт миокарда, - рассказывает «Комсомольской правде»-Кубань» пресс-аташе клуба Светлана Аникина. - Помогла все та же аптечка, которую яон всегда берет с собой на борт. Вот только если бы знал, что снова кому-то станет плохо, другие лекарства бы положил. Мужчине было так плохо, что капитан даже сначала решил посадить самолет в Ростове. Но все обошлось. Наш врач дал ему таблеток и надел кислородную маску - ту самую, которую показывают перед взлетом. Так пассажиру стало легче дышать. И он долетел до Краснодара, борт не пришлось сажать в Ростове.

Врач ФК "Армавир" откачивает пассажира самолета

Уже в кубанском аэропорту Абиба ждала скорая. К медикам его и отвел врач ФК «Армавир».