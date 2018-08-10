«Это госслужба, все вопросы достаточно формализованы»: после скандала могилу знаменитой матери сделают достопримечательностью

СЕГОДНЯ 14:08 2018-08-10T14:13:31+03:00

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На следующий день после публикации на сайте kuban.kp.ru скандальной истории о сносе могилы женщины-легенды Аршалуйс Ханжиян в Горячий Ключ прибыла целая делегация. Дело в том, что департамент имущественных отношений Краснодарского края в начале июля прислал постановление родственникам героической соотечественницы - «в 30-ти дневный срок убрать семейное захоронение с земли сельхозназначения». Всех, кому известна ее история, это повергло в шок. Ведь только три года назад в Горячем Ключе с помпой, казаками и красными лентами открыли памятник в ее честь. А в этом году — 75-летия освобождения Кубани от фашистов - сняли фильм-посвящение...

Но документ депимущества придали огласке. И вчера, 9 августа, на месте, куда как к алтарю ходят сотни жителей Краснодарского края, чиновники сошлись на том, чтобы присвоить ему наконец статус объекта культурного наследия.

- Было решено, что в ближайшее время мы соберем краевой научно-методический совет, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» об итогах поездки начальник регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия Роман Семихатский. - Там включим могилу в перечень выявленных и придадим ей статус «Достопримечательное место».

По словам Семихатского, это самое оптимальное решение, которое могли принять в ведомстве. На эти мероприятия им дается месяц. По закону, чтобы включить в реестр объектов культурного наследия могилу замечательной жительницы хутора Поднависла должно пройти 40 лет. Прожив всю жизнь в окружении солдатских могил, в 1998 году она завещала похоронить себя рядом с ними.

- На этой же земле находится и дом Аршалуйс, где располагался в 1942 году госпиталь для советских солдат, - продолжает руководитель управления. - И чтобы потомки Ханжиян могли выполнять работы по реконструкции, а не дожидаться длительной процедуры утверждения работ, этот статус будет самым приемлемым.

После того, как памятное место обретет законную защиту, специалисты управления проведут экспертизу для включения его в охранный реестр.

- Там же рядом памятник военной истории - братская могила, - и в любом случае с этой землей ничего невозможно было бы сделать по закону, - уточняет Роман Семихатский. - Просто придание статуса захоронению Аршалуйс станет точкой в этой неприятной истории.

Давать оценку действиям «коллег-имущественников» он не стал.

-Думаю, это чисто техническая ошибка, - только сказал глава ведомства.

Напомним, в разгар боев за подступы к Черному морю в ее доме на хуторе Поднависла расположился временный госпиталь, где Аршалуйс, совсем юная, выхаживала десятки советских солдат. Тех, кто не выжил, хоронила прямо в собственном дворе и всю оставшуюся жизнь посвятила уходу за их могилами. А состарившись, завещала похоронить ее тут же, рядом с сынами Отечества. Спустя годы на этой скорбной братской могиле вырос целый мемориал - место силы, как говорят местные.

- К очередной годовщине Победы 9 мая мы все привели в порядок, помыли, обновили, покрасили. Поставили шлагбаум, чтобы на машинах сюда никто не заезжал, а тут такое постановление, - недоумевали и в администрации Горячеключевского района. - Мы ничего понять не можем, как такое вообще возможно?! Земля под мемориалом, действительно, краевого назначения, и мы бессильны как-то повлиять на их решение.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

Специалист-исполнитель Анастасия Михайлюк, чей контактный телефон стоит в углу шокировавшего всех документа, комментировать свое «творчество» отказалась. За нее ответила замначальника департамента имущества Краснодарского края Елена Сердюкова.

- Мы сожалеем о наличии этого документа. Знаете...госслужба...все вопросы достаточно формализованы. Люди, не разбираясь, запустили цепочку. Установили — незаконно...и пошло-поехало. Но вы не беспокойтесь, уже весь процесс остановлен. Человеческий фактор..., - сказала она «Комсомольской правде» - Кубань».

Получается, пока одни вникали в исторические детали, ведомство механически делало свою работу, напрочь забыв историю...

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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Место, где покоится Аршалуйс Ханжиян, спасавшая советских солдат, «противоречит земельному кодексу» (подробнее)