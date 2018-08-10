Перуанец забрал с собой собаку, которую нашел в Сочи во время ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 18:31 2018-08-10T18:34:50+03:00

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Удивительная история произошла с сочинской дворнягой Бусинкой. После матча группового этапа Чемпионата мира по футболу Австралия-Перу, который проходил на стадионе «Фишт», собаку приметил южноамериканский болельщик Рикардо Лазо. Она сидела около гостиницы, где жил перуанец.

Мужчина очень захотел забрать с собой щенка, но до вылета оставалось всего несколько часов. Без кучи справок и документов дворнягу просто невозможно было взять на борт.

Бусинка скоро отправятся в Лиму Фото: Поводог, фонд Вольное дело

Но любовь Рикардо к этой небольшой собаке оказалась сильнее обстоятельств. Мужчина связался с сочинским приютом для бездомных животных «ПовоДОГ», который был открыт еще перед Олимпиадой-2014, и попросил позаботиться о щенке, пока он не вернется за ним.

В приюте у дворняги появилась кличка – Бусинка. Собаке сделали все нужные прививки, выдержали карантин и подготовили международный паспорт.

Рикардо оказался очень заботливым хозяином.

- Все время, пока сотрудники приюта оформляли документы для перелета, Рикардо постоянно был с нами на связи, очень волновался за Бусинку и тщательно планировал ее путешествие в Перу, - рассказали «КП-Кубань» в приюте «ПовоДОГ».

Фото: Поводог, фонд Вольное дело

На встречу с новым хозяином собака отправилась из Сочи в Москву. Она дожидалась Рикардо в гостинице для животных.

- Самолет доставил Бусинку в столицу, где оформляются последние документы для ее вылета в Перу. И пока мы занимаемся организационными вопросами, наша путешественница вовсю резвится на московских газонах и передает вам привет, - группа приюта «ПовоДОГ» в Сочи рассказывала подписчикам о жизни дворняги.

В пятницу, 10 августа, Рикардо и Бусинка наконец встретились и теперь они расставаться не планируют. Впереди долгий перелет в Лиму, в путь футбольный болельщик и его новый питомец отправятся в понедельник. Кстати, Бусинка станет второй его собакой и… символом нового фонда.

- В ближайших планах перуанского бизнесмена – создание фонда помощи бездомным животным и открытие собственного приюта в Лиме. Бусинка станет эмблемой и «визитной карточкой» приюта в социальных сетях, поможет вдохновить людей помогать животным, - сообщили в пресс-службе Фонда «Вольное дело».