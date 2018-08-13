«Черный список» коррупционеров России: На Кубани 13 должностных лиц уволили за взятки

СЕГОДНЯ 15:58 2018-08-13T16:09:22+03:00

А в Адыгее на подкупе погорели шесть чиновников

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За последние полгода на взятках были задержаны 477 госслужащих разных ведомств по всей России. По требованию прокуратуры их попросили освободить занимаемую должность, а после имена внесли в специальный реестр коррупционеров. Пристыдили, так сказать, публично на всю страну. «Комсомолка» узнала, кто из кубанских и адыгейских чиновников попал в черный список.

Все чаще увольнение чиновников происходит по инициативе прокуроров. Основания для этого могут быть разные, например, если госслужащий скрыл сведения о своих доходах, забыл рассказать об имуществе или предпринимательской деятельности.

Кто оказался за бортом

Так, по требованию прокуроров Апшеронского района лишился должности заместитель главы муниципального образования Андрей Каломинский. Он курировал вопросы аграрного, лесного, туристского, жилищно-коммунального, строительного комплекса, потребительской сферы, предприятий транспорта и связи. Когда отчитывался о доходах за 2016 год, чиновник не упомянул о своей недвижимости. Скрыл он и то, что учредил коммерческую организацию по строительству жилых и нежилых зданий.

Андрей Каломинский. Фото: администрации Апшеронского района.

Ряды поредели и в администрации Адлерского района. На коррупции попался главный специалист отдела архитектуры, благоустройства и санитарного контроля Артем Мельник. Не смогла удержаться в кресле и ведущий специалист аппарата администрации Кущевского района Елена Мартынова. За нарушение закона (Госслужба России не указывает - за что именно) ее также внесли в федеральный реестр.

Большинство же тех, кто попал в черный список, трудились в региональных структурах МВД России. Вот только не на благо общества и не во имя закона. На коррупционных нарушениях попался замначальника по общим вопросам медико-санитарной части МВД России по Краснодарскому краю Юрий Ермаков. За это его уволили.

С позором забрал трудовую книжку начальник отделения Управления МВД России по Краснодару Александр Кобзарь. А через время покинул свой пост и замначальника краснодарского управления полковник внутренней службы Вячеслав Яшин. Его уволили по отрицательным мотивам в связи с утратой доверия из-за того, что два месяца работал вместе с женой.

Полковник Вячеслав Яшин Фото: УМВД по Краснодару

Также лишились должности командир спецроты оперативного реагирования ДПС по Краснодару Дмитрий Черкасов и инспектор отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Ейскому району Роман Пятецкий. Начальник пункта полиции в станице Октябрьской ОМВД России по Крыловскому району Валерий Белкин, по данным прокуратуры, тоже оказался коррупционером. За это был уволен.

«Отличились» и служители закона из других ведомств. В коррупции уличили главного энергетика отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения СИЗО-1 Сергея Крайчикова. Утратили доверие замначальника отдела УФССП по Краснодарскому краю, старший судебный пристава Владимир Вощев и судебный пристав-исполнитель Галина Белоусова.

«Волчий билет» получили и двое военных. Командир электромеханической группы электромеханической боевой части корабля № 80515 Николай Евчич и командир электромеханической группы электромеханической боевой части корабля № 90921 Рустам Галимов уволены за нарушение закона.

А как там в республике?

Брали «на лапу» и в Адыгее. В итоге свою должность освободила специалист 1 категории управления сельского хозяйства администрации Майкопа Тамара Белюченко.

Нечисты на руку оказались сотрудники МВД по Республике Адыгея. Уволены по требованию прокуратуры начальник автохозяйства Евгений Гречин и начальник гаража Центра хозяйственного и сервисного обеспечения Асланчери Бешук, а также старший дознаватель ведомства Тимур Мамий.

Кроме того, нарушили закон два народных избранника - Артур Нагоев из Совета народных депутатов Большесидоровского сельского поселения в Красногвардейском районе и Фатимет Хаткова из Совета народных депутатов Дмитриевского сельского поселения в Кошехабльском районе.

Отряхнуться чиновникам будет непросто - с «волчьим билетом» устроиться на работу они сразу не смогут. Исключить из «реестра коррупционеров» госслужащих могут лишь через пять лет после увольнения, в случае отмены решения или смерти чиновника.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

- Закон не запрещает прием на работу лиц, включенных в данный реестр. Работодатель сам решает, нужен ему такой сотрудник или нет, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Генпрокуратуре РФ. - Но кадровые службы смогут проверять чиновников по этой базе, которая является своеобразной «черной меткой».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Средний размер взятки на 2018 год, по данным прокуратуры Краснодарского края, 311 тысяч рублей. Максимально деньги в конвертах или на карту должностному лицу передавали в размере 10 миллионов рублей.