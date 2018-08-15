СЕГОДНЯ 13:15 2018-08-15T14:30:13+03:00

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64-летний краснодарский водитель Владимир Шатохин сам пришел за своим выигрышем.

Он, как героиня фильма "Москва слезам не верит", много раз пытал счастье, покупав лотерейные билеты. И судьба отблагодарила его за такое постоянство.

- Я участвую в этих лотереях постоянно. Это была традиция, всей бригадой в советское время покупали билеты, - говорит ошарашенный новостью краснодарец.

Счастливый билет он купил за 400 рублей в киоске рядом с его автостанцией.

- Обычно я рассчитываю на нумерологию, ставя дни рождения членов семьи, - продолжает счастливчик. - А написал абсолютно наобум. Как Бог послал...

И Бог послал...ему почти 75 миллионов рублей - утром он проверил результаты тиража и даже присел от неожиданно свалившегося денежного куша.

- Отец рассказал о выигрыше только, когда собрался лететь в Москву, - демонстрирует поразительное спокойствие сын Владимира Николай. - Поверил ему сразу, потому что в газетах писали, что такой счастливец живет в Краснодаре.

Владимир Шатохин пока не решил, куда потратит свои миллионы.

- Дочери куплю дом: мы давно мечтаем жить поближе друг к другу. Сыну помогу завершить ремонт. А жена хочет путешествовать: часто рассказывает о Ближнем Востоке, Марокко, Тунисе. Найдем, куда потратить. Разве это проблема? — улыбается Владимир.

Шатохины приехали в Москву за выигрышем.Не так давно весь Краснодар гадал, кто же тот счастливчик, предсказавший выигрышную комбинацию 3816-го тиража Гослото 6 из 45 и ставший обладателем немалого состояния в размере 74 696 278 рублей. Спустя неделю после судьбоносного тиража новый герой государственных лотерей приехал оформлять свой выигрыш. Им оказался Владимир Николаевич Шатохин, 64-летний водитель из Краснодара. Мужчина прибыл в Москву в сопровождении сына Николая и рассказал свою историю. Официальный сайт Столото и покупка лотерейных билетов онлайн: http://www.stoloto.ru/ Столото в социальных сетях: ВКонтакте: http://vk.com/stoloto Facebook: https://www.facebook.com/stoloto.ru Одноклассники: https://ok.ru/stoloto Twitter: https://twitter.com/stoloto Instagram: https://www.instagram.com/stoloto Столото ПРЕДСТАВЛЯЕТ Счастливчик, выигравший более 74 миллионов рублей, объявился! https://www.youtube.com/watch?v=EjHl69DdNlM

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