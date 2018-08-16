Ремонт асфальта на Ростовском шоссе в Краснодаре обойдется в 187 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:15 2018-08-16T10:18:20+03:00

Водители уверяют, что дорога и без того была отличной

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Последние два года Краснодар переживает дорожный бум. Десятки улиц заполонила техника, а запах свежего асфальта разносится по окрестностям. В городской администрации с гордостью заявляют – за это время отремонтировали 140 километров дорог, а это больше, чем за последние восемь лет вместе взятые.

Многие улицы действительно находились в плачевном состоянии, но даже при нынешних темпах работы, проблемных участков остается немало. А на одной из главных магистралей – улице Тургенева реконструкция и вовсе затянулась. В общем, поводы для недовольства у горожан остаются всегда.

Кроме того, как кажется, не всегда ремонт идет на тех улицах, которые этого действительно заслуживают. Совсем недавно техника появилась на Ростовском шоссе, покрытие которого одно из лучших во всем Краснодаре.

Машины срезали слой асфальта в районе примыкания улицы Петра Метальникова и на самой развязке.

- Что происходит? Здесь была отличная дорога! – негодуют водители, подъезжая к утренней пробке, и не теряются в догадках. – Деньги, наверное, опять в асфальт закатывают…

В городской администрации быстро от народного гнева открестились. Мол, дорога федеральная, все вопросы к другим структурам.

Оказалось, что ремонт на Ростовском шоссе и развязке обойдется в 187 миллионов рублей. По крайней мере, так следует из документов, размещенных на портале госзакупок. А трасса эта находится в ведении федерального учреждения Упрдор «Черноморье», которое и выступает заказчиком работ. Выполняет ремонт управляющая компания «Веста», ставшая победителем аукциона.

До ноября дорожники должны заменить верхний слой дороги толщиной пять сантиметров на участке с 6-го по 18-й километр Ростовского шоссе и на всей развязке, а после замены асфальта нанести новую разметку.

- Верхняя часть покрытия называется слой износа. Он имеет гарантийный срок не менее четырех лет. На Ростовском шоссе идет плановое обновление слоя износа. Это должно происходить примерно раз в пять лет, - рассказал «КП-Кубань» представитель заказчика. - На федеральных трассах не применяют ямочный ремонт, слой износа просто снимают полностью, а затем укладывают новый.

Как говорят специалисты, Ростовское шоссе испытывает серьезную нагрузку от высоких температур летом и большого трафика, а потому верхний слой асфальта со временем может стираться и прогибаться. Если его не обновлять вовремя, то потребуется ремонт дороги, который будет стоить гораздо дороже и будет связан с серьезными ограничениями движения.

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