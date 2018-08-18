Обзор матча Краснодар - Спартак 18 августа 2018: счет, голы, статистика игроков

СЕГОДНЯ 21:00 2018-08-18T21:06:17+03:00

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Матч Краснодар - Спартак стал центральной встречей четвертого тура чемпионата России по футболу. К этой игре команды подошли на высоких позициях в турнирной таблице. У “горожан” было шесть очков и четвертое место, а у “Спартака” семь очков и вторая строчка.

Правда, москвичи перед визитом в Краснодар на своем поле сыграли вничью с греческим ПАОКом и потеряли шансы на выход в Лигу Чемпионов. “Горожане” в это время спокойно готовились к матчу, их старт в Лиге Европы еще впереди.

Итоговый счет и голы

Краснодар - Спартак - 0:1 (0:0). Голы: Зе Луиш (88).

Статистика игроков

Краснодар: Крицюк, Спайич, Марков, Мартынович, Стоцкий, Каборе, Газинский, Мамаев (Перейра, 78), Вандерсон (Игнатьев, 83), Классон (Куэва, 71), Ари.

Спартак: Максименко, Мельгарехо, Джикия, Жиго, Ещенко, Глушаков, Фернандо (Тимофеев, 61), Зобнин, Самедов (Ташаев, 64), Промес, Луис Адриано (Зе Луиш, 76).

Судья: Сергей Лапочкин

Предупреждения: Стоцкий (45), Ари (85) - Фернандо (55), Ташаев (72). Удаления: Ари (90).

18 августа. Краснодар. Стадион “Краснодар”.34 302 зрителея (вмещает 34 302).

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

“Краснодар” сделал несколько изменений в сравнении с предыдущим матчем. На острие атаки вышел Ари, который когда-то выступал за “Спартак” и очень любит играть против “красно-белых”, а дисквалифицированного Рамиреса заменил Николай Марков.

У москвичей на острие атаки вышел Луис Адриано, а с флангов его поддерживать должны были Самедов и Промес. Первая 45-минутка была полна борьбы и не изобиловала моментами. Запомнился стартовый навал “Краснодара” и мощный удар в створ со штрафного, который исполнил Фернандо, Крицюк не без труда, но все же с ним справился.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Вторая половина матча началась с двух опасных атак. Сначала Промес не успел на добивание после удара Мельгарехо, на 50-й минуте отличный шанс имел Ари, но его удар через себя пришелся выше ворот.

На 55-й минуте Фернандо снес Ари у самой линии штрафной по центру ворот. Бить решился Стоцкий, его выстрел просвистел в сантиметрах от штанги.

“Горожане” к середине тайма набрали хорошие обороты и прижали соперника, но забить не получалось.

То выстрел в дальний угол проходит мимо, то молодой голкипер москвичей тащит “мертвый” мяч после удара с лету Мамаева, а от гола Каборе москвичей спасла перекладина.

У "Спартака" первый момент во втором тайме появился к 75-й минуте, после подачи углового в дело вступил Крицюк, когда казалось, что автогола Ари не избежать. В ответной контратаке Куэва едва не высокочил один на один, но его в штрафной успел накрыть последний защитник.

За пять минут до финального свистка Игнатьев, заменивший Вандерсона, вывел Ари один на один, но бразилец промедлил и не смог реализовать момент.

А единственный гол в этой встрече забили москвичи, наказав хозяев поля за расточительность. Отличился на 88-й минуте Зе Луиш. После скидки Жиго он опередил Мартыновича и переправил мяч в правый угол.

На последних минутах Ари снова сбили в штрафной "Спартака", но стычка с защитником привела к удалению бразильца. После этого с трибун полетели бутылки, матч был прерван на несколько минут.

Закипевшие страсти не оставили места футболу. Итог - 0:1 в пользу "Спартака".

“КП” провела онлайн-трансляцию матча Краснодар - Спартак.