Как дела, брат? Два жителя Краснодара обманули и задержали двоих опасных преступников

СЕГОДНЯ 15:48 2018-08-21T15:49:34+03:00

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В начале июня жителей комплекса «Восточно-Кругликовский» в шок привела новость, что кто-то убил приветливую Галину, продавщицу небольшого продуктового магазина в подвале многоэтажки.

Погибшая была хозяйкой торговой точки. Женщина открыла ее год назад. Галина 15 лет отработала в следственном отделе в Хабаровском крае. Выйдя на пенсию, вместе с семьей перебралась в Краснодар.

Тело женщины первой увидела ее мама… Даже опытный следователь признается - страшное было зрелище.

- На месте нашли и орудие преступления, нож лежал на полу. Когда преступник убивал жертву, он и сам порезался, это показала генетическая экспертиза. И у погибшей под ногтями были частички его кожи. Видно, что женщина отбивалась, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» следователь следственного отдела по Прикубанскому округу города Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Георгий Симонов.

Сначала искали женщину, пол преступника определили не сразу. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю

Первым делом следователи получили запись с камер видеонаблюдения, установленных на доме. Качество, сами понимаете, не очень, но понять можно – в магазин вошел мужчина в рубашке и брюках, а через некоторое время вышла женщина, так сыщики считали первое время.

- Мы выяснили, что преступник все же мужчина, просто он переоделся, - говорят следователи.

Спустя полтора месяца было совершено еще одно преступление. На улице Чайковского в магазине напали на 28-летней продавщицу. Женщину били молотком по голове, но она осталась жива, из кассы тогда похитили 40 тысяч рублей. Только нападавших было двое. А один оказался тем, кого искали следователи.

- Подозреваемых удалось по уличным камерам отследить до Музыкального микрорайона, стало понятно, они там проживают. Распечатав стоп-кадры с видео, мы и наши общественные помощники пошли по всему району. В итоге их опознала работница аптеки Юлия Проценко, именно она сказала, что это кто-то из местных, поскольку видела не раз. Потом они пришли в эту аптеку, женщина позвонила мне, сообщила, но взять их тогда не удалось, они тут же скрылись, - отмечает Георгий Симонов.

Помогли следователям двое мужчин, оба работники службы безопасности строительной компании. У Юрия Мурашко и Дмитрия Шаронова были распечатанные ориентировки и желание найти преступников.

- Мы просто шли по району, смотрим, идет один парнишка, похож вроде. Я к нему подхожу, обнимаю, здорово, говорю, брат, он мне в ответ: ну привет. Так и завязался диалог, а потом я его попросил рюкзак открыть, там трусы и фольга лежали. Я его спросил, куда он путь держит, он такой: к другу, ну мы с коллегой и напросились к ним, - вспоминает Юрий Мурашко.

Так мужчины прошли до площадки, где и встретили второго разыскиваемого. Работники службы безопасности не растерялись и парней скрутили до приезда следователей.

По словам Юрия, подростки, видимо, ожидали того, что их поймают. А страшно мужчине не было, за 10 лет работы, говорит, многое повидал.

Мэр наградил тех, кто помог задержать убийц. Фото: администрация города

Задержанными оказались два друга, вместе они еще со школы, потом поступили в один колледж и сняли квартиру, но чтобы вести разгульный образ жизни, им были нужны деньги, даже ценой человеческой жизни. Оба приехали на Кубань еще школьниками, из других регионов, на момент совершения преступлений им было по 17 лет.

Вчера в мэрии почетные грамоты за помощь в поимке опасных преступников вручили и работникам службы безопасности, и аптекарю, и общественным помощникам следствия.