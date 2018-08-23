Денис Гольцов одержал досрочную победу над бразильцем Эдналдо Оливьери на «Плотформе-S-70» в Сочи

СЕГОДНЯ 01:45 2018-08-23T02:11:34+03:00

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Лучшие бойцы со всего мира приехали в Сочи на турнир, который прошел в клубе на берегу Черного моря. "Плотформа-S-70" в Сочи проходит уже в девятый раз. В этом году турнир посвящен прославленным тренерам - в 2018–ом исполнилось 80 лет самбо в России.

Накануне турнира все бойцы взвесились - каждый до состязаний сушился и сидел на диете. Выйти на ринг они должны были в отличной физической форме.

За чемпионские пояса на «Плотформе-S-70» боролись 24 спортсмена. Но главное событие состязаний – бой в весовой категории свыше 100 кг. Российский боец Денис Гольцов сразился с бразильцем Эдналдо Оливьери.

- Мой соперник из Бразилии – достаточно именитый, у него очень хороший рейтинг, - перед боем признался чемпион мира, Европы по боевому самбо, россиянин Денис Гольцов. - Всего три поражения и 18 побед. И с этим приходится считаться, к этому приходится готовиться.

К началу турнира «Плотформа-S-70» в копилке 27-летнего Гольцова была 21 победа и пять поражений. До состязаний букмекеры делали ставку на российского самбиста.

Эдналдо – 34 года, весит он 100 кило, рост – ровно два метра. Денис Гольцов ростом чуть пониже – 195 см, зато весит на пару кило больше. Его бразильский соперник не может похвастаться бросковой техникой. Когда началась схватка, Оливьери случайно заехал Гольцову пальцем в глаз. Несколько секунд, и бой снова продолжился. Денис показал отличный бой - первый раунд был за нашим спортсменом.

Второй раунд снова показал слабую технику бразильца, Гольцов постоянно загонял его в угол, Оливьери лишь слабо отмахивался. А потом Денис вцепился в соперника и даже уложил его на пол, затянув под себя. Несколько секунд и Эдналдо сдался.

После четырех минут второго раунда досрочную победу улучшающим захватом одержал Денис Гольцов.