«Нашли только рюкзаки»: Родные пропавших в горах Северной Осетии альпинистов не верят в их гибель

СЕГОДНЯ 10:15 2018-08-25T10:49:36+03:00

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За судьбу трех альпинистов, которые 13 августа отправились покорять гору Галдор в Северной Осетии, переживают сотни людей. Родные, друзья и товарищи. Напомним, 28-летний Алексей Тукмаков из Новороссийска, 26-летний Александр Садаев и 36-летний Анатолий Барабаш из Краснодара участвовали в сборах Федерации альпинизма Краснодарского края и шли покорять маршрут четвертой степени сложности. Для этого им нужно было подняться на высоту 4 238 метров.

20-го числа ребята должны были планово выйти на связь, но этого не произошло. Их друзья забили тревогу. Они начали искать своих товарищей, поднялись за ними. Обнаружили, что в палатке перед восхождением, альпинисты оставили свои документы и вещи.

Группа альпинистов федерации, которые пошли за ними, поднялись по скале. На самой вершине горы обнаружили меченый крюк - он принадлежит пропавшим ребятам. На пике - альпинисты были точно, а что с ними случилось потом - неизвестно.

- Садаев, Тукмаков и Барабаш имеют второй разряд по альпинизму и могут совершать восхождения без инструктора, также они участвовали в различных альпинистских соревнованиях, - сказали в региональной Федерации альпинизма.

21 августа товарищи пропавших обратились за помощью к спасателям. Их искали три дня и вечером 24 августа спасатели сообщили, что в Ирафском районе спасатели нашли тела трех пропавших парней.

- Их обнаружили в юго-западном кулуаре между двумя маршрутами, по которым альпинисты должны были совершать подъем и спускаться, - сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Северной Осетии.

Однако родственники альпинистов уверены – альпинисты живы!

- Самих тел ребят не было найдено, спасатели видели в расщелине только рюкзаки, но туда добраться не смогли, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» родственница пропавшего Александра Садаева Юлия Исакова. – Благодаря тому, что мы забили тревогу, поиски не прекратились. Рано утром, 25 августа, вертолет ЮФО МЧС России совершил облет территории, с воздуха была видна часть альпинистского снаряжения, но самих ребят не нашли.

Ориентировочно здесь могут находиться альпинисты.

Поиски, по словам Юлии, осложняют высокая турбулентность и камнепад. По этой же причине невозможно использовать квадрокоптер. Он просто не может приблизиться к месту.

Сейчас в горах работают две группы МЧС – из Дагестана и Северной Осетии – Алании.

- Альпинисты, участвующие в поисках, рассказали, что по вершине горы Галдор проходит граница с Грузией. Пару лет назад был случай, когда заблудившийся в тумане альпинист оказался в соседнем государстве. Так что в ближайшее время возможно понадобится помощь грузинских властей, - продолжает Юлия Исакова. - Сегодня пятый день поисков. Сейчас там находится мой муж и мама Саши. Но связь там очень плохая, ждем новостей и верим, что найдем парней.