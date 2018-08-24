Дневник терпящих бедствие: «Я махала своими яркими розовыми шортами проходящим кораблям: спасите!!! Но они нас не видели...»

СЕГОДНЯ 20:15 2018-08-24T21:33:04+03:00

Михаил Алавердян и Надежда Ватрушкина 4 ночи и 5 дней были без еды и воды.

Супруги Надежда Ватрушкина и Михаил Алавердян из Новороссийска на пять дней застряли в надувной лодке в отрытом море. Ни связи с берегом, ни еды, даже одежды толком нет. «КП» реконструировала дневник Надежды, чтобы понять, как пара выжила в таких условиях

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День 1

В море вышли около пяти вечера. Хотели попробовать новую надувную лодку. Прихватили рыболовные снасти, удочки и упаковку семечек. Думали, поплаваем полчаса и вернемся.

Минут через 15 поднялся сильный ветер. У нас в Новороссийске такое бывает, налетает норд-ост. Дуло с берега, и нас начало уносить в открытое море.

Мы с Мишей как могли налегли на весла, но не могли даже оставаться на месте. Пошли сильные волны, одна из них выбила у меня из руки весло.

Тут мы поняли, что серьезно попали. Телефоны и вещи оставили в машине, так что позвать на помощь никак не могли. Пробовали кричать, махать руками, но скоро стемнело.

Ночью пошел сильный дождь. Горстями вычерпывали из лодки воду, спали по очереди. Но самое страшное — это холод. Температура была около 15 градусов, но мы же мокрые насквозь, ветер сильный продувает. Растирали друг друга руками, обнимались, чтобы согреться. Скорее бы утро и солнце!

День 2

С наступлением утра мы наконец-то согрелись. Но получилось как в той пословице — из огня да в полымя. Только наоборот. Солнце жарило во всю, а у нас и одежды-то не было. На мне лифчик от купальника и шорты, на Мише только шорты. Только кепки давали тень, закрывавшую лица.

После обеда мы оба уже красные, пошли первые солнечные ожоги. И волны не утихают! Нашу лодку захлестывает водой, постоянно ее вычерпываем.

От палящего солнца было невозможно спрятаться, кожа слезала тонким слоем.

К вечеру налетели комары. От соленой воды их укусы моментально воспаляются. Хуже всего с ногами, которые в воде постоянно. Плюс в туалет ходили тоже в лодку, чтобы не выпасть из нее ненароком. Похоже, это все тоже попадает в ранки. Моя лодыжка как-то угрожающе распухла.

До сих пор виден берег Новороссийска. Пытаемся грести руками и крышкой от ящика со снастями, но ветер сильнее. Может, хоть завтра распогодится?

На ужин последняя горсть семечек. Хорошо, стресса есть совсем не хочется.

День 3

Берег исчез из вида. Налетел новый шторм, и нашу лодку перевернуло. Пропали все вещи. Миша придумал, что нужно привязать руки к лодке. Так, если опять опрокинемся, не утонем и лодку не потеряем.

Надежда уверена - спастись им помогла вера и молитвы.

Каждый раз, когда видим какой-то корабль, начинаем им кричать. Я шорты сняла, машу ими — они у меня такого ярко-розового цвета. Должно быть видна издалека. Но никто не плывет нас спасать. Почему они нас не замечают.

Понимаем, что все два дня ничего не пили. А тут такая жажда напала. Делать нечего, пьем морскую воду. Методом проб и ошибок выработали такой метод: собираешься с силами и выпиваешь как можно больше за раз. Так кажется, что желудок полный.

Продолжаем вычерпывать воду, теперь только руками. Вдруг с пальца соскочило любимое кольцо — подарок свекрови. Обидно до слез. Миша утешает: «Если выберемся отсюда, новое тебе куплю». А я поправила: «Не если, а когда!»

День 4

С утра лодка еще два раза переворачивалась.

После обеда ветер утих. Но берега мы уже не видим, грести нечем, да и сил на это нет. Кожа горит от ожогов, голова гудит от жары, глаза болят от бликов.

Одному Богу известно, что пережила это пара, когда пыталась спастись в море.

Корабли по-прежнему проходят мимо.

Единственное, что нам остается, это молиться. Я просила Богородицу о спасении.

День 5

А вот и галлюцинации. Как будто огромный корабль идет прямо на нас.

Нет, это все взаправду!

Моряки сбросили нам спасательные круги и веревочную лестницу. Еле проплыли пару метров до нее, сил вообще не осталось.

Надежду и Михаила спустя пять дней спасли.

Оказалось, заметил нас капитан танкера, который вышел на палубу. А зовут его Христос! Только ударение на первый слог: он грек.

Ребята — команда танкера — нам очень помогли. Дали чистые вещи, накормили. Только сказали, чтобы ели по чуть-чуть.

Поначалу, пардон, даже в туалет нечем было ходить, такое было обезвоживание организма.

P.S.

Когда нас доставили на берег, первым делом пошли по врачам. Удивительно, но пять дней без еды и воды не сильно ударили по здоровью. Выписали мазь от ожогов, велели есть много арбузов, чтобы восстановить баланс жидкости. Сейчас мы уже почти отправились от нашего «круиза». Только небольшой отек на щиколотке остался.

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В эту историю просто невозможно поверить, пока не услышишь удивительный рассказ из уст самих героев. Надежда Ватрушкина и Михаил Алавердян из Новороссийска отправились на рыбалку. А в итоге остались один на один с морем, бушующими волнами без еды и пресной воды, лишь с надеждой выжить (читайте далее)