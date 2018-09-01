В Сочи при посадке загорелся самолёт

СЕГОДНЯ 06:29 2018-09-01T06:37:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Самолёт из Москвы загорелся в аэропорту Сочи в три часа ночи. При посадке борт, принадлежавший компании Ютейр выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и повредил крылом ограждение аэрогавани. Борт тут же загорелся.

- На борту находилось 166 пассажиров и членов экипажа. Была проведена эвакуация, -сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе МЧС Краснодарского края.

Огонь тушили пять машин пожарных, почти что за 20 минут его потушили. Всех пассажиров и экипаж эвакуировали. Правда, трое все-таки обратились за помощью к медикам. Говорят, у них был сильный стресс. Но от госпитализации отказались.

Как стало известно «Комсомолке», Боинг 737 не смог сначала сесть в аэропорту Сочи из-за сильного ветра. Он ушёл на второй круг, а когда все-таки приземлился, задел забор крылом и загорелся.