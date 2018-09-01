МАК и СК начали расследование ЧП с пассажирским Boeing в аэропорту Сочи

СЕГОДНЯ 09:20 2018-09-01T09:23:19+03:00

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступил к расследованию происшествия с самолетом Boeing 737-800 авиакомпании “ЮТэйр” в аэропорту Сочи.

- Пассажирский борт, совершавший рейс UT-579 из Москвы, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Пострадали не менее 18 пассажиров.Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе, - сообщили в пресс-центре МАК.

В это же время в следственных органах возбудили уголовное дело по статье “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей”.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/666788" frameborder="0"></iframe> После тушения самолета в Сочи.

- По версии следствия, 1 сентября 2018 года в 2 часа 50 минут в аэропорту «Сочи» при посадке самолета «Боинг 738» авиакомпании «ЮТэйр», выполнявшего рейс «Внуково-Сочи», произошло выкатывание самолета за пределы посадочной полосы и возгорание левого и правого крыла самолета, в результате чего пострадало 18 пассажиров, в том числе трое детей, - сообщают в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

В авиакомпании «ЮТэйр» также начали собственное расследование причин аварии. В пресс-центре перевозчика уточнили, что всех пассажиров эвакуировали, а самолет выкатился в русло реки.

- В результате скатывания разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту самолета находилось 164 пассажира и 6 членов экипажа. Пожарные расчеты аэропорта Сочи потушили возгорание, людей эвакуировали. Жертв нет. Авиакомпания и авиационные власти начали расследование причин случившегося, - добавили в авиакомпании.

СПРАВКА КП

Самолет Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BJI был выпущен почти 16 лет назад - в октябре 2002 года. За это время он побывал в авиакомпаниях “Ryanair”, “Атлант-Союз”, авиакомпании UTair он принадлежит с 6 октября 2011 года. Салон самолета, названного в честь Владимира Кулешова, имеет 186 пассажирских кресел.

Накануне происшествия 31 августа этот борт совершил рейсы из Москвы и обратно в Минеральные Воды и Самарканд.

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