Верховный суд России понизил «золотую судью» Елену Хахалеву в должности

СЕГОДНЯ 21:31 2018-09-07T22:01:43+03:00

Служительница Фемиды больше не состоит в президиуме Краснодарского краевого суда

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Верховный суд России опубликовал у себя на сайте постановление «Об изменении персонального состава президиума Краснодарского краевого суда». В нем сообщается, что Елена Хахалева выведена из состава президиума. Вот, что говорится в документе: «Судью Краснодарского краевого суда Хахалеву Елену Владимировну, утвержденную в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года…., вывести из состава президиума Краснодарского краевого суда».

Напомним, Елена Хахалева стала известна на всю страну после шикарной свадьбы ее дочери, на которой пели Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие звезды отечественной сцены.

Постановление пленума Верховного суда РФ

Источник в Краснодарском краевом суде сообщил сайту «КП»-Кубань», что Хахалева не ушла с работы.

- Елена Владимировна стала обычной судьей, - прокомментировал наш источник. – Она просто теперь не состоит в президиуме. На работу продолжает ходить, дела ведет.