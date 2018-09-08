ЧП в Керченском проливе: Плавучий кран сорвался с якоря и врезался в Крымский мост

СЕГОДНЯ 11:20 2018-09-08T11:30:21+03:00

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Шторм, разбушевавшийся в Керченском проливе, стал причиной происшествия на Крымском мосту утром 8 сентября. Ветер и волны были такой силы, что сорвали с якоря плавучий кран, который стоял на стоянке вдали от трассы. Попытки экипажа взять судно под контроль оказались тщетными. Стихия прибила кран к Керченскому мосту в 6:20.

- Стрелой плавкрана повреждена одна мачта освещения, погнуты несколько метров барьерного ограждения моста. На месте находятся специалисты Эксплуатационной службы Крымского моста, которые проводят диагностику конструктивов мостового сооружения. Каких-либо других видимых повреждений на данный момент не зафиксировано, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор “Тамань”.

В ведомстве отмечают, что сильный шторм мешал другим судам подойти к месту ЧП, чтобы оттащить плавкран. На помощь пришел буксир со стороны Азовского моря. В 8:30 он подцепил судно и смог переместить его на безопасное расстояние.

Из-за инцидента на участке Крымского моста ограничено движение по левой полосе в сторону Керчи.

kapkanshchikova_nadi Погода в районе Крымского моста

- На данный момент движение по Крымскому мосту идёт в штатном режиме. В связи с усилением ветра в Керченском проливе на трассе А-290 по Крымскому мосту действует ограничение скорости до 40 км/ч, движение по левой полосе трассы на участке между островом Тузла и фарватером в направлении Керчи временно ограничено для устранения последствий инцидента, - рассказали “КП-Кубань” в Упрдор “Тамань”.

На замену мачты освещения и поврежденных барьеров уйдет около шести-восьми часов. К работам специалисты приступят после полного обследования моста и снятия экстренного предупреждения.

По данным синоптиков, скорость восточного ветра в Керченском проливе достигает 12-17 м/с, местами порывы до 20 м/с, высота волн достигает двух метров. Ожидается сохранение штормовых условий в течение дня.