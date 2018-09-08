СЕГОДНЯ 15:25 2018-09-08T15:35:17+03:00

Стихия разбушевалась в городе-герое в ночь на 8 сентября [видео]

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Новороссийск оказался под ударом стихии вечером 7 сентября. Город-герой и его окрестности накрыли ливни и сильный ветер. Местные жители сообщают, что во время шторма выли сирены.

Последствия шторма в Широкой балкеФото: Пауль ГУРИН

- Мы включили сирены оповещения, так как существовала угроза возникновения чрезвычайной ситуации, - говорит начальник городского управления ГО и ЧС Игорь Васильев.

Несколько улиц превратились в каналы, водные потоки, ускоряясь по склонам, сносили все на своем пути в море. В поселке Широкая балка шторм унес в море целый туристический автобус. Из-за того, что стихия бушевала ночью, ни водителя ни пассажиров внутри не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/667917" frameborder="0"></iframe> В Новороссийске шторм унес в море пассажирский автобус.

- За 12 часов на территорию Центрального, Южного районов и Мысхакского сельского округа выпало более 50 мм осадков. Хорошо отработали все системы оповещения, пострадавших нет, - сообщили КП-Кубань в пресс-службе администрации Новороссийска.

Последствия шторма в Широкой балкеФото: Пауль ГУРИН

Небольшой приморский поселок Широкая балка принял на себя основной удар стихии. В полночь здесь по долине реки Чухабль на дорогу сошел сель. В МЧС подсчитали, что его объем составил порядка 200 кубометров. На расчистку бросили 19 единиц техники и 31 человека.

Последствия шторма в Широкой балкеФото: Пауль ГУРИН

- В настоящее время проходят аварийно-восстановительные работы. В данный момент урочище Широкая балка закрыто для посещения, - говорят в администрации Новороссийска.

В городе оперативно чистят ливневки и убирают штормовой мусор с пляжей. В городе продолжает действовать экстренное предупреждение. Сохраняется угроза появления смерчей в море.

Последствия шторма в Широкой балкеФото: Пауль ГУРИН

Жителей и гостей города просят не покидать дома и не пользоваться личным транспортом.

Напомним, что экстренное предупреждение действует по всему Краснодарскому краю и Адыгее до конца дня 8 сентября. На Азовском побережье гроза, град и шквалы возможны и 9 сентября.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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