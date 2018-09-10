Стрельба в Краснодаре: один из подозреваемых задержан

СЕГОДНЯ 02:48 2018-09-10T02:50:49+03:00

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В результате драки между водителями автобусов и тремя мужчинами из «десятки» был ранен шофер третьего маршрута. Пуля из травматического пистолета попала ему чуть ниже глаза. ЧП произошло около 22:00 в воскресенье, 9 сентября в микрорайоне Губернском.

Спустя несколько минут к месту происшествия уже прибыли первые экипажи полиции и Росгвардии. Очевидцы сообщали, что преступники уехали в направлении поселка Плодородный.

Преступники разбили оптикуФото: Юлия ДУБИНА

- Они дорогу не поделили, из «десятки» трое вышли, стали кричать на водителя, бить ногами автобус. Потом еще двое с маршруток подошли, вступились за коллегу, у них с собой были биты и баллончики с газом. Началась драка, автобусу разбили заднюю оптику, потом мужики с ВАЗ 2110 стали убегать, водители за ними. А те достали пистолет и начали стрелять, - рассказал «Комсомольской правде – Кубань» очевидец происшествия Михаил

Спустя чуть больше часа одного из подозреваемых задержали сотрудники ППС. Он шел им навстречу бросив автомобиль перед бетонными блоками, которые преграждали проезд. Мужчина был явно нетрезв, сначала он рассказывал, что просто защищался, потом сообщил, что вообще не в курсе, за что его задержали, да и машина вовсе не его.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/668072" frameborder="0"></iframe> Видео с моментом стрельбы.

Вести себя нормально гражданин отказывался, пытался разбить стекло в патрульном автомобиле и оскорблял полицейских.

Автомобиль и вправду ему не принадлежал, он зарегистрирован на женщину. В ходе досмотра в салоне обнаружили, ПТС и техпаспорт. В машине также был паспорт и водительское удостоверение, но не на имя задержанного.

Номера автомобиля преступники сорвали, еще, перед тем как скрыться, их нашли в багажнике. По всей видимости, подозреваемые работали строителями, в машине много инструментов, смет, в общем, в салоне и багажнике нашли все кроме пистолета, из которого были произведены выстрелы.

Пистолета в «десятке» не былоФото: Юлия ДУБИНА

Подозреваемого доставили в ближайший отдел полиции. Его товарищей сейчас разыскивают.

Полицейских мучает и другой вопрос, как автомобиль мог скрыться на закрытой территории. Чтобы проехать в то место, где произошло задержание, надо преодолеть два КПП. Земля принадлежит строительной компании, и ее круглосуточно охраняют.

Парни, которые открывают ворота, свою причастность к проезду автомобиля с преступниками отрицают. С ними работают сотрудники полиции.

Задержанный не очень хотел позировать на камеруФото: Юлия ДУБИНА

Что же касается пострадавшего водителя, то он находится в краевой клинической больнице №1. Его жизни ничего не угрожает, мужчина находится в сознании, с ним также работают сотрудники правопорядка.