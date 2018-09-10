В Краснодаре из-за перекрытия перекрестка Тургенева и Калинина застрял в пробках Юбилейный микрорайон

СЕГОДНЯ 09:30 2018-09-10T10:00:02+03:00

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С наступлением осени в Краснодаре стало заметно больше машин. Водители снова стоят в привычных пробках, но жители Юбилейного микрорайона и Западной части города утром 10 сентября оказались в очень нервном положении.

В ночь на 10 сентября ограничили движение по перекрестку улиц Тургенева и Калинина из-за ремонта магистрального ливневого коллектора. Это привело к транспортному коллапсу на нескольких улицах.

Пробки в Краснодаре по состоянию на 9:30 10 сентября

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», неожиданно плотным оказалось движение по Тургеневскому шоссе, которое стоит от ТРЦ «Мега-Адыгея» (восемь баллов вместо обычных шести), по улице Северной от Каляева к Тургенева в сторону центра (шесть баллов вместо четырех).

Уже в 7:30 сложная пробка собралась по проспекту Чекистов (от Платанового бульвара), улицам Минской, Скорняжной, Каляева, Калинина, Кожевенной.

- В пробке длиной 2.5 км можно было потерять 29 минут, что на 23 минуты больше обычного, - сообщили в «Яндексе».

По состоянию на 9:30 ситуация только усугубилась. Пробка растянулась на 3,3 километра, водители в ней теряют 1 час 18 минут, что на 1 час 11 минут больше обычного.

Напомним, что до 24 сентября движение по улице Калинина в сторону центра города полностью перекрыто, проехать получится только в сторону Юбилейного микрорайона. При этом улицу Тургенева перекрыта в обе стороны.

- Ограничение автомобильного движения потребуется, чтобы уложить 18 метров магистрального ливневого коллектора, который залегает на глубине 6 м, и сделать его «врезку» в существующие сети, - рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Временная схема объезда перекрестка Тургенева и Калинина

Здесь же обновят 20-метровый участок трамвайных путей, полотно теперь будет пролегать на одном уровне с проезжей частью. На движении трамваев это не отразится, специалисты планируют сделать всю работу за пять ночей.

Все это время действует временная схема объезда – на мост можно будет заехать только с Кубанской набережной, а съехать только на улицу Буденного.

Кроме того, с 9 по 24 сентября временно изменены маршруты трех автобусов — № № 77, 20 и 65.