Гандбольная «Кубань» снова играет в форме с логотипом «Комсомолки»

СЕГОДНЯ 11:09 2018-09-10T11:12:48+03:00

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Новый гандбольный сезон в самом разгаре. В начале осени спортсменки ГК «Кубань» снова вышли на поле после каникул. Краснодарская команда не только пополнилась новыми игроками, но и представила новую форму. На ней, как и раньше, снова красуется логотип «Комсомольской правды». Наша фирменная птица «поселилась» на шортах девушек.

- «Комсомолка» уже несколько лет наш надежный информационный партнер, - говорит генеральный директор гандбольного клуба «Кубань» Сергей Вальтер. - Читатели «КП» - наши болельщики, без которых команда просто не представляет себя. Фанаты - наша поддержка, наш стимул к победам.

Тренирует гандбольный клуб Евгений Трефилов - тот самый "Король Треф", который привел женскую сборную России к золоту Олимпиады в Рио.

Кстати, в новый сезон команда вступила в измененном составе. Клуб покинули шесть игроков: Екатерина Фанина, Юлия Наливко, Маргарита Кушнырь, Александра Филина, Ирина Михайлюта и Алина Синельникова. И до сих пор «Кубань» набирает новых.

Пока что из тех, кто только влился в коллектив, это Ольга Башкирова из «Ростов-Дона», Екатерина Левчина и Мария Дудина из «Звезды».

Три домашних матча уже прошли в Краснодаре, болельщики не видели в воротах олимпийскую чемпионку Викторию Калинину. Она теперь сидит на зрительской трибуне.

- В этом сезоне Викторию Калинину мы не увидим на площадке - она недавно вышла замуж и готовится стать мамой, - пояснил Сергей Вальтер.

Вратари тоже играют в форме с логотипом "Комсомолки"

Так что сама команда помолодела - в этом сезоне средний возраст игроков «Кубани» едва превышает 21 год.

- У нас только пара человек всю команду тянет вниз своим возрастом – остальные все молодые. Два года назад у нас была совсем другая команда по именам – шесть олимпийских чемпионок, с которыми мы рассчитывали свернуть горы. Но немножко нам с ними не повезло. После победы на Олимпиаде они решили отдохнуть здесь – воздух, море рядом. Сейчас ситуация иная. Практически вся команда – без орденов на груди, всем есть что и кому доказывать, - сказал главный тренер гандбольной «Кубани» Евгений Трефилов. - Неплохо уже показала себя Левчина. Прошу отметить, что, когда мы ее подписывали, она не была еще чемпионкой мира (матч прошел в августе в Польше. Это был VII чемпионат мира по гандболу среди женских команд для игроков не старше 18 лет. Российская сборная в финале обыграла Венгрию. - Прим. авт). Так что мы покупали «кота в мешке». Я ей уже сказал: «Родная! Ты чемпионка мира. Но до взрослого чемпиона мира – как до Пекина пешком! Так что работай и все будет зависеть от тебя». Надеюсь, что этот состав останется, стабилизируется, ну может еще кого по дороге найдем.