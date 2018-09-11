Что прячется за чайными кустами в Сочи?

СЕГОДНЯ 13:07 2018-09-11T15:02:21+03:00

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В конце мая «Комсомолка» писала о бедственном положении, пожалуй, самого знаменитого производителя чая в крае. «Мацестинский чай» оказался на грани банкротства, а сотни работников попали под угрозу увольнения, пока его руководитель Константин Туршу называл вскрывшуюся информацию «черным пиаром» и происками конкурентов, вместо того, чтобы попытаться наладить диалог с кредиторами.

КРАХ НЕИЗБЕЖЕН?

За минувшее лето ситуация вокруг предприятия усугубилась. На сегодняшний день общая сумма обязательств перевалила за 80 миллионов рублей. Краевой Арбитражный суд уже вынес решение о выставлении на торги имущества «Мацестинского чая».

Чувствуя неизбежность краха, но по-прежнему не желая платить по счетам, Константин Туршу в надежде получить внимание от властей, стал вспоминать о том, как 25 лет назад он в одиночку восстанавливал заброшенные чайные плантации в Сочи.

- Когда мы приехали в Мацесту, оказалось, там полностью все убито... Мои друзья, с кем я занимался восстановлением плантаций, безоговорочно верили в меня. Работали бесплатно на первых порах. Все доходы мы вкладывали в предприятие и его развитие. Умирающие кусты чая пришлось отвоевывать у диких зарослей буквально по одному, - рассказывает Туршу.

Вряд ли сейчас мы можем узнать, как все происходило 25 лет назад на самом деле, но проследить истинные мотивы такого рвения можно вполне четко. «Комсомолка» выяснила, что нашего героя интересовал не только чай, а, может быть, даже совсем не он.

ПЛАНТАЦИИ НУЖДАЮТСЯ В ЗАЩИТЕ

Чайной отрасли в последние годы краевые власти уделяют большое внимание. Дело в том, что знаменитые сочинские плантации на живописных склонах стали лакомым куском совсем не для ведения сельского хозяйства.

- Чтобы защитить чаепригодные земли, необходимо на уровне правил землепользования и застройки города Сочи закрепить за этими участками соответствующий вид разрешенного использования. Это обяжет арендаторов использовать земли только для выращивания чая, - сказал в конце августа губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона потребовал через суды изымать землю у арендаторов, которые не используют ее по назначению. Как же так получилось, что землям плантаций теперь нужна защита властей?

ПИРОГ К ЧАЮ

Оказалось, что руку к этому приложил… Константин Туршу, который, как он говорит, безвозмездно отвоевывал у зарослей умирающие кусты. АО «Мацестинский чай» в итоге получил в длительную аренду большую территорию для развития, огромный пирог - более 270 гектаров земли. Казалось бы, пора закупить перчатки и продолжить бой, но наш герой решил начать чаепитие и стал нарезать его на кусочки.

Согласно открытым данным, Константину Туршу, помимо чайного производства, подконтрольны также дачное некоммерческое партнерство (ДНП) «Агура», строительная компания «Мацестареалстрой» и АО «Мацеста Капитал».

Именно «Мацеста Капитал» еще в 2005 году по договору с «Мацестинским чаем» получила в аренду самый большой кусок - 77,5 гектара тех самых чайных земель с кадастровой стоимостью более миллиарда рублей! Для чего землю, которая и без того принадлежала предприятию Туршу, нужно было перекладывать в другой карман?

ДАЧИ С СУДОМ ВПРИДАЧУ

Поможет ответить на этот вопрос деятельность ДНП «Агура». На плантации, где некогда рос чай, появился… дачный поселок. Для него из пирога «Мацестинского чая» специально выделили кусочек поменьше - 6,7 гектара, которые выставили на продажу для дальнейшего строительства. Покупателям участков обещали жизнь в прекрасном уголке природы. Все вопросы, казалось, были улажены. Земли сельхозназначения даже превратились в садоводческие участки. Ненадолго.

В конце августа по иску администрации Сочи на земли «Агуры» наложили арест. Владельцы домов оказались обмануты продавцом и теперь рискуют потерять недвижимость. Городские власти требуют расторгнуть договор аренды и вернуть землю в сельскохозяйственный оборот.

ДВА ГОДА ОЖИДАНИЙ

И это еще не все. Компания «Мацестареалстрой», не без участия Константина Туршу, также получила свой кусочек пирога. Для нее выделили 6,3 гектара, где теперь медленно растут три 12-этажки. Но и стройка здесь идет ни шатко ни валко.

- В феврале 2016-го пели, что сдадут летом. Летом говорили - сдача в сентябре. В сентябре обещали - сдача в конце года. Потом сказали, что ключи дадут в 1-м квартале 2017 года, - пишет на сочинском форуме один из покупателей.

Как нам удалось выяснить, к началу сентября 2018 года первый дом до сих пор не сдан. Местные жители уверены, что у построек намечаются серьезные проблемы с канализацией.

- Канализации у вас не будет никогда! Там просто нет места для ее прокладки до городских коммуникаций. И не говорите, что вас не предупреждали. Местные жители будут следить за рекой, чтобы туда ничего не сливали. Люди наивно ждут канализации, но они просто любят себя обманывать. Продавцам-мошенникам даже не надо напрягаться, - пишет потенциальным покупателям местный житель Владимир Роман.

Застройщик, тем временем, пообещал решить проблему, построив локальные очистные сооружения - выгребную яму для трех многоэтажек. Так или иначе, десятки людей снова оказались обманутыми, как минимум два года ожидая новоселья.

ЧАЙ КАК ПРИКРЫТИЕ

Как видно, за земли некогда гремевшего на всю страну совхоза стоило повоевать с сорняками 25 лет тому назад. Бизнес-интересы Константина Туршу давно изменились, и неприбыльное чайное производство, вероятно, стало лишь ширмой, за которой скрывались манипуляции с такой привлекательной землей на главном курорте страны.

«Комсомолка» следит за развитием событий.