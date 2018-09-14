Перестрелка в Армавире: Брату убитого начальника отдела Росгвардии дали два года за хранение автомата

СЕГОДНЯ 17:33 2018-09-14T18:05:35+03:00

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Одному из участников перестрелки в армавирском ресторане «Астория» вынесли приговор. Перед судом предстал 31-летний местный житель, брат убитого начальника отдела Росгвардии.

Фото: пресс-служба краевого СУ СК

Его признали виновным в незаконной покупке и хранении автомата Калашникова и боеприпасов к нему.

- 26 ноября 2017 года примерно в 2 часа 10 минут мужчина находился на парковке ресторана «Астория», - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. Там он взял из своей Toyota Camry автомат АКС 74У конструкции Калашникова, относящийся к нарезному автоматическому огнестрельному оружию, снаряженный 27 патронами. Спрятал его под свою куртку и зашел в ресторан.

Появилось видео тройного убийства в баре Армавира.

В ресторане он увидел, что мужчина выстрелил в его родного брата. Тогда он наставил на стрелявшего автомат, после чего тот, испугавшись, сбежал.

31-летнему армавирцу осудили на два года. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/629903" frameborder="0"></iframe> Перестрелка в ресторане в Армавире.

Напомним, кровавая разборка произошла в ночь на 26 ноября около 03:20 в заведении прогремело несколько выстрелов. Погибли три человека. Это предприниматель Андрей Саарян, директор охранного агентства «Витязь» Сергей Боровой и временно исполняющий обязанности начальника отдела вневедомственной охраны Росгвардии по городу Армавиру Петр Ломакин. Последний, по информации следователей, стал случайным свидетелем конфликта, который пытался предотвратить.

Предполагаемый убийца был задержан 5 декабря дома у знакомого в хуторе Раздольном Новокубанского района.

Подозреваемый в стрельбе в ресторане в Армавире

ПОДРОБНОСТИ

Следствие сообщило подробности ночной перестрелки в Армавире

- В ходе возникшего личного конфликта 36-летний мужчина произвел выстрел в голову 45-летнего местного жителя, убив его. В ответ на это знакомый погибшего произвел не менее шести выстрелов в стрелявшего и находившегося вместе с ним врио начальника ОВО по городу Армавир ГУ Росгвардии по краю, после чего скрылся, - сообщают в пресс-службе краевого СУ СК (читайте далее)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В Армавире убит руководитель отдела вневедомственной охраны Росгвардии

В ночь на 26 ноября в одном из кафе Армавира был застрелен врио начальника местного отдела вневедомственной охраны краевого управления Росгвардии. Мужчина во внеслужебное время стал свидетелем конфликта, который попытался разрешить (читайте далее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

На Кубани объявлен в розыск один из подозреваемых в стрельбе в ресторане

К преступлению может быть причастен 35-летний Мухтар Маслюгенов. Фотография ориентировки молниеносно разлетелась по социальным сетям. Мужчина владеет травматическим пистолетом и может передвигаться на иномарках BMW или Mercedes (читайте далее)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Появилось видео тройного убийства в баре Армавира

Камеры наблюдения зафиксировали ночную перестрелку в одном из питейных заведений Армавира, в ходе которой были убиты три человека, в том числе офицер Росгвардии. «Комсомольская правда» публикует запись тройного убийства, обнародованную телеграм-каналом «Опер Слил» (читайте далее)

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В ночной перестрелке в ресторане в Армавире погиб офицер Росгвардии, пытавшийся остановить драку

Трагедия разыгралась в ночь на 26 ноября около 3:20 ночи. В заведении отдыхали несколько шумных компаний, стычка между ними стала причиной перестрелки, в которой погибли три человека. Один из убитых – временно исполняющий обязанности начальника отдела вневедомственной охраны Росгвардии по городу Армавиру. Мужчина скончался утром в больнице. Как сообщили в пресс-службе ведомства, он стал случайным свидетелем конфликта, который пытался предотвратить (читайте далее)