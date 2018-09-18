2018-09-18T13:28:10+03:00
Общество

День города Краснодар 2018: какие улицы перекроют до 27 сентября

Столица Кубани отметит День города Краснодар 2018 уже в эти выходные
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Краснодар отметит 225 лет со дня основанияКраснодар отметит 225 лет со дня основанияФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
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22 и 23 сентября в столице Кубани пройдет день города Краснодар 2018. Крайцентр отметит свое 225-летие. В эти дни запланирована насыщенная программа, гуляния развернутся на площадях и в парках краевого центра.

Во время подготовки праздника, уже с 14 сентября, в центре города начнут ограничивать движение транспорта.

- Это необходимо для подготовки площадок и безопасности при проведении мероприятий. Просим горожан, которые планируют поездки по Краснодару на личном транспорте, учитывать информацию об ограничениях в центре и выбирать пути объезда, - говорит директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Перекрытие улиц

Перекрытие улиц

С 14 сентября до полуночи 27 сентября перекрыта улица Красноармейская от Длинной до Буденного.

Во время гуляний 22 и 23 сентября в квартале от Кузнечной до Буденного организуют парковку для инвалидов.

19 и 21 сентября с 7 часов до 11:30 перекроют улицу Буденного от Красной до Красноармейской.

С 7 часов 22 сентября до 7 часов 24 сентября не получится проехать по Буденного от Рашпилевской до Седина, по улице Красной от Длинной до Калинина и по Красноармейской от Длинной до Кузнечной.

Какие улицы перекроют в Краснодаре

Какие улицы перекроют в Краснодаре

Весь день 22 сентября с 7 до 23 часов перекроют Длинную от Рашпилевской до Коммунаров и Красноармейскую от Пашковской до Длинной.

С 9 часов 21 сентября до 7 часов 24 сентября перекроют улицу Пушкина от Рашпилевской до Красной и Пушкинскую площадь.

22 и 23 сентября весь день будут закрыты для машин улицы Рашпилевская от Советской до Пушкина, Советская от Красноармейской до Рашпилевской, Постовая от Захарова до Рашпилевской.

ПОЛНАЯ АФИША ПРАЗДНИЧНЫХ ГУЛЯНИЙ

Три фейерверка, фестиваль городов-побратимов и гала-концерт

- В эти выходные дни в рамках празднования Дня города запланировано около 30 основных мероприятий. Многие — традиционные, это концерты творческих коллективов, ярмарки, фестиваль казачьей культуры и многое другое. Впервые в этом году будет проводиться фестиваль городов-побратимов «CitiesФЕСТ» (подробнее)

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