В Геленджике создали игру, где можно бить голых туристов

СЕГОДНЯ 11:08 2018-09-20T11:08:35+03:00

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«Голопузики» - так назвали свою компьютерную игру жители Геленджика, которые устали от полуобнаженных туристов в магазинах и кафе. Разрабатывали ее несколько месяцев и вот представили народу.

Голопузиков разработчики разделили на несколько категорий: Крикун (начнет истерически спорить, если ему сделать замечание), Пофигист (очень безобидный, ему глубоко наплевать на окружающих), Голопуз – нарцисс (само совершенство), Бедра на движениях (для него весь город — одна большая пляжная вечеринка. Считает, что ему все завидуют), Мистер и миссис Вселенная (эта парочка жаждет вступиться друг за друга) Яжемать с ребенком (Исполняет любой сиюминутный каприз ребёнка).

Голопузиков разделили на несколько видов. Фото: golopuz.net

Задача играющего «шлепнуть» нерадивого туриста, а те в свою очередь отвечают различными фразами в зависимости от своего вида. Так прогулявшаяся парочка свое поведение оправдывает, что им так удобно, а мужичек в одних трусах, говорит, что только за баночкой пенного пошел.

Игра уже набирает популярность среди пользователей интернета. Разработчики уверенны, так они привлекут внимание к проблеме недобропорядочных отдыхающих.

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