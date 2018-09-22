Задворки Краснодара
Нашему теплому, яркому и чистому Краснодару стукнуло 225 лет! За эти годы чего только не пришлось пережить городу - и переименование, и репрессии, и масштабные стройки! Столица Кубани развивается, продолжает расстраиваться и расширяться. Уже много лет Краснодар называют Маленьким Парижем - якобы город местами ну очень похож на столицу Франции.
Мы порылись в наших архивах и нашли фотографии Краснодара пятилетней давности - каким был город в свои 220 лет. За пять лет он сильно изменился. Смотрите, каким он был.
КраснодарФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
Это вовсе не Комсомольский или Дубинка, а элитный район города - Кубанская набережная, №31/1.
Парк на ЗатонеФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
Уж кто из нас не заглядывал в иллюминаторы подлодки в парке на Затоне? Сейчас она, конечно, уже не такая! А отремонтированная и покрашенная.
Составы недалеко от вокзалаФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
В нескольких метрах от железнодорожного вокзала Краснодар-1 до сих пор можно увидеть цистерны железнодорожных составов.
Центр КраснодараФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
Угол Чапаева и Янковского - самый центр города.
Краснодарские почтовые ящикиФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
А такие ящики были пять лет назад, есть и сейчас. Увидеть их можно, отойдя пару метров от центральной улицы города - Красной.
Аэропорт КраснодараФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
Такой раритет можно было найти на задворках краснодарского аэропорта. Сейчас самолеты уже растащили на части и от них мало что осталось.
Самолет Ан-10Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ
Не поверите, но это обломки самолета Ан-10. Сам лайнер был создан в 50-е годы прошлого века. Летом 1955-го года Никита Хрущев посетил завод, где самолет собрали и заинтересовался возможностью создания самолетов-близнецов Ан-10 и Ан-12. В условиях начинавшейся холодной войны, возможность быстрой конвертации пассажирского Ан-10 в военный Ан-12 выглядела весьма заманчивой. В общем, уже 7 марта 1957 года первая усовершенствованная модель Ан-10 поднялась в воздух. Тот самолет, обломки которого на фото, построен в 1960-м году. Он летал до начала 70-х лайнер в гражданском флоте СССР. Но в 1972-м году произошла катастрофа одного из Ан-10 у Харькова. Причина - конструктивные недостатки. 27 августа 1973 года весь флот Ан-10 был разом посажен на землю. Один из лайнеров оказался в Краснодаре, его установили в Первомайской роще и организовали в нем детский кинотеатр "Аннушка". В конце 80-х годов самолет утилизировали.
Старый самолетФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
Один из горожан забрал себе все части воздушного судна и сложил в огороде на улице Береговой. Со времени их растащили и сейчас мало что осталось от самолета.
Сквер ДружбыФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
Сквер "Со слоном" на улице Мира еще до масштабного ремонта.
Сквер "Со слоном"Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ
Вот так он выглядел еще пять лет назад.
Поселок ПобедительФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
Поселок Победитель, пригород Краснодара.