Задворки Краснодара

СЕГОДНЯ 08:12 2018-09-21T17:11:57+03:00

В день рождения города мы решили вспомнить, каким он был пять лет назад

Нашему теплому, яркому и чистому Краснодару стукнуло 225 лет! За эти годы чего только не пришлось пережить городу - и переименование, и репрессии, и масштабные стройки! Столица Кубани развивается, продолжает расстраиваться и расширяться. Уже много лет Краснодар называют Маленьким Парижем - якобы город местами ну очень похож на столицу Франции.

Мы порылись в наших архивах и нашли фотографии Краснодара пятилетней давности - каким был город в свои 220 лет. За пять лет он сильно изменился. Смотрите, каким он был.

КраснодарФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Это вовсе не Комсомольский или Дубинка, а элитный район города - Кубанская набережная, №31/1.

Парк на ЗатонеФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Уж кто из нас не заглядывал в иллюминаторы подлодки в парке на Затоне? Сейчас она, конечно, уже не такая! А отремонтированная и покрашенная.

Составы недалеко от вокзалаФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

В нескольких метрах от железнодорожного вокзала Краснодар-1 до сих пор можно увидеть цистерны железнодорожных составов.

Центр КраснодараФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Угол Чапаева и Янковского - самый центр города.

Краснодарские почтовые ящикиФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

А такие ящики были пять лет назад, есть и сейчас. Увидеть их можно, отойдя пару метров от центральной улицы города - Красной.

Аэропорт КраснодараФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Такой раритет можно было найти на задворках краснодарского аэропорта. Сейчас самолеты уже растащили на части и от них мало что осталось.

Самолет Ан-10Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Не поверите, но это обломки самолета Ан-10. Сам лайнер был создан в 50-е годы прошлого века. Летом 1955-го года Никита Хрущев посетил завод, где самолет собрали и заинтересовался возможностью создания самолетов-близнецов Ан-10 и Ан-12. В условиях начинавшейся холодной войны, возможность быстрой конвертации пассажирского Ан-10 в военный Ан-12 выглядела весьма заманчивой. В общем, уже 7 марта 1957 года первая усовершенствованная модель Ан-10 поднялась в воздух. Тот самолет, обломки которого на фото, построен в 1960-м году. Он летал до начала 70-х лайнер в гражданском флоте СССР. Но в 1972-м году произошла катастрофа одного из Ан-10 у Харькова. Причина - конструктивные недостатки. 27 августа 1973 года весь флот Ан-10 был разом посажен на землю. Один из лайнеров оказался в Краснодаре, его установили в Первомайской роще и организовали в нем детский кинотеатр "Аннушка". В конце 80-х годов самолет утилизировали.

Старый самолетФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Один из горожан забрал себе все части воздушного судна и сложил в огороде на улице Береговой. Со времени их растащили и сейчас мало что осталось от самолета.

Сквер ДружбыФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Сквер "Со слоном" на улице Мира еще до масштабного ремонта.

Сквер "Со слоном"Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Вот так он выглядел еще пять лет назад.

Поселок ПобедительФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Поселок Победитель, пригород Краснодара.