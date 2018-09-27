2018-09-26T18:17:31+03:00
Недвижимость

Однушка вторичного рынка в Краснодаре стала самой желанной покупкой

В целом же по России больше предпочитают двухкомнатные квартиры
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
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Порой в них даже и ремонта никакого не былоПорой в них даже и ремонта никакого не былоФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В Краснодаре недвижимость разлетается, как горячие пирожки. Дома строят на любой вкус и кошелек, хотя преобладает, конечно, высотки эконом- и комфорт-класса. В них абсолютно разные планировки, но тенденция такова, что однокомнатных квартир в среднестатистическом доме больше всего. Например, 7 из 10 на этаже. Это отчасти обуславливается тем, что две трети сделок по покупке недвижимости заключают покупатели не из Краснодарского края, а мигранты со всей России.

- За период с июня по август 2018 года в Краснодаре квадратный метр жилья в новостройках стоит 45 тысяч рублей, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года его стоимость осталась без изменений, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» аналитики портала «Авито.Недвижимость». - В целом по России метр жилья в новостройках обходится в 52 347 рублей.

Еще одной особенностью, ставшей следствием из вышеупомянутых фактов, является новизна вторички. То есть старые хрущевки и сталинки не представляют костяк рынка. Вместо них на первый план выходят квартиры в домах, которым буквально пару лет.

- Порой в них даже и ремонта никакого не было: просто голые стены, как застройщик оставил. Однако недвижимость уже была кем-то куплена, чаще всего на стадии строительства, а, значит, при перепродаже она уже является частью вторичного рынка, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» эксперт Кубанской палаты недвижимости Ольга Долгополова

Средняя цена квадратного метра в таком жилье, согласно данным аналитиков, составляет 54 тысячи рублей. Это буквально на один процент выше предыдущего показателя.

- В среднем по России этот показатель ниже на 7% - 49 064 рубля, - подчеркивают эксперты.

НА ЧТО СПРОС, ТО И ПРОДАЮТ

Среди всех квартир, продающихся на рынке, самым популярным форматом в городе остается однокомнатная квартира на вторичном рынке с долей спроса. Судя по показателям спроса, каждый третий запрос - 35% - приходится именно на однушку.

- Второе и третье места заняли двушки - 25%, также из сегмента вторичного жилья, и однушки в новостройках -11%, - заключают эксперты. – В России же в целом по спросу лидировали двухкомнатные квартиры, далее шли однокомнатные и трехкомнатные. Также преобладает вторичный рынок.

Стоит отметить, что в Краснодаре предложение отвечает спросу. В городе лидируют вторичные «однушки» - 34%, затем идут двушки -25%, а затем трешки - 13%.

- Вторичное жилье дороже нового и всегда сохраняет вот эту дистанцию. То есть дорожает квадратный метр первички, за ним тут же подскакивает уже готовое жилье. Причем, без объективных на то причин. Просто Законы рынка, - уверена Долгополова.

Пожалуй, единственным аргументом в пользу большей цены является тот факт, что недвижимость уже построена, и дом сдан в эксплуатацию. Это все можно посмотреть, пощупать. То есть нет переживаний, что высотка превратится в долгострой.

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Краснодарский рынок недвижимости - один из самых динамичных в России. Его развитость отчасти связана с тем, что в город приезжают на пмж очень много людей, причем большая часть – из других регионов России. В итоге это привело к тому, что аналитики зафиксировали рекордные за 10 лет цены на квадратные метры в новостройках. Причем, самый быстрый рост показало элитное жилье – 32,5% (читайте далее)

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