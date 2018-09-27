На Кубани, как и Надежду Цапок, из колоний выпустили 136 человек

СЕГОДНЯ 13:19 2018-09-27T13:20:33+03:00

Мать Сергея Цапка во время судебных заседаний несколько лет назад Фото: Архив "КП"

Все они вышли из мест не столь отдаленных после введения новой нормы пребывания в СИЗО

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25 сентября из женской колонии в Усть-Лабинске вышла мать главаря кущевской банды Надежда Цапок. Ей пересчитали срок пребывания за решеткой после того, как в федеральный закон №186 внесли изменения. По нему теперь день пребывания в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии.

- Документы на освобождение с пересмотром сроков готовит сама колония, потом отправляет их в суд и уже по решению суда заключенных выпускают на свободу, - сообщил сайту «КП»-Кубань» бывший адвокат надежды Цапок Сергей Медведев. – Сейчас я с Надеждой Цапок дел не веду, по всем ее вопросам уже давно вынесены решения судов.

Надежду Цапок осудили за мошенничество еще в 2011 году. Спустя время на нее завели еще два уголовных дела по этой же статье и к существующему сроку добавили еще. Выйти на свободу она должна была только в феврале 2019 года. Но так как в закон внесли поправки, мать лидера кущевской ОПГ (банда цапков в ноябре 2010 года жестоко расправилась с фермером и его гостями – всего 12 человек) вышла из колонии. И вернулась обратно в родную станицу.

Поправки же в закон внесли еще в июле. С тех пор в кубанских колониях начали пересчитывать заключенным сроки пребывания.

- По новым нормативам из колоний нашего региона уже вышли 136 человек, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в УФСИН Краснодарского края. – Еще 743 заключенным снизили сроки пребывания за решеткой. Но дела продолжают поступать в суды, так что эти цифры не окончательные.

Всего же кубанских местах не столь отдаленных отбывают наказания около 12 000 человек. Еще более 2500 человек находятся в следственных изоляторах региона.

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Надежда Цапок сидела в отряде для пенсионеров

Наказание мать главаря кущевской банды отбывала в отряде для пенсионеров. Здесь нет решеток на окнах, а в камере, которая рассчитана на 20 человек, - телевизор, кондиционер, занавесочки. В первый год ее заключения фермерша даже попадала в карцер - у нее нашли спиртосодержащий лосьон. А это категорически запрещено.

В этой камере и отбывала наказание ЦапокФото: Артем ФИЛАТОВ

Но потом начала исправно соблюдать все правила зоны. Дружбу ни с кем не водила, мало общалась с сокамерницами и часто жаловалась на здоровье (продолжение).