На Крымском мосту открыли движение для грузовиков

СЕГОДНЯ 10:58 2018-10-01T11:20:27+03:00

За первую ночь мост принял более 700 грузовиков, из которых около 300 на Тамань и почти 400 - в Керчь [фото, видео]

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Ровно в полночь 1 октября открылось движение грузовиков по Крымскому мосту. Теперь при движении через Керченский пролив нет ограничений и для многотонных машин.

На подходах к мосту со стороны Керчи и Тамани демонтировали запрещающие знаки: сняли ограничение на въезд для машин с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн, действовавшее на время высокого курортного сезона.

Первыми в Крым проехали авторефрижераторы с молочными и мясными продуктами питания, а также фуры со стройматериалами. А навстречу им выехали грузовики с знаменитыми винами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/671172" frameborder="0"></iframe> По Крымскому мосту поехали грузовики.

Как сообщают в инфоцентре «Крымский мост», за ночь мост принял более 700 грузовиков, из которых около 300 на Тамань и почти 400 - в Керчь.

Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Водители-дальнобойщики говорят, что очень ждали этого дня, ведь раньше они много времени проводили в ожидании парома на Керченской переправе. Штормы нередко корректировали график перевозок.

- Наши водители счастливы. Теперь они не зависят от парома, который в свою очередь зависит от погоды. А штормит в Керченском проливе часто, иногда по трое суток. Хорошо, что мост для грузовиков открыли в октябре, как раз перед сезоном сильных штормов. Мы сможем работать без перебоев круглый год, - рассказал руководитель Крымского филиала Российской ассоциации перевозчиков Николай Максименко.

Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Крымский мост был открыт для движения легковых автомобилей и автобусов 16 мая 2018 года. За это время по нему проехали уже более 2,5 миллионов машин, мотоциклов и автобусов. Пик трафика пришелся на август, когда по трассе проехали 845 282 транспортных средств в обе стороны.

Фото: инфоцентр "Крымский мост"

А В ЭТО ВРЕМЯ

Тем временем в Керченском проливе продолжается стройка железнодорожного моста. Его сдадут в декабре 2019 года. На сегодняшний день погружены все сваи железной дороги, сформировано свыше 300 из 307 опор, собрано почти 130 из 160 тысяч тонн металлоконструкций пролетов.

Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Уже собрана половина морских пролетов – 5,5 километров из 11 в обоих направлениях. На Тузлинской косе уже укладывают пути. Это две колеи для движения составов – пассажирских и грузовых – с материка на полуостров и в обратную сторону. На строящихся ветках, идущих параллельно, уложено более 4 из 38 км бесстыкового пути.

Железнодорожная арка – самый габаритный элемент моста – оборудуется смотровыми ходами и другими элементами, необходимыми для будущей эксплуатации. Конструкцию весом почти 6 тысяч тонн оснастят системой архитектурной подсветки. После запуска железной дороги фарватерный участок Крымского моста будет «раскрашен» в цвета триколора.