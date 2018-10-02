2018-10-02T09:48:08+03:00
Общество

Керченская переправа остановилась после открытия Крымского моста для грузовиков

Паромы продолжат перевозить опасные грузы
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Теперь на посадке всегда пусто Фото: Керченская паромная переправаТеперь на посадке всегда пусто Фото: Керченская паромная переправа
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Ночью 1 октября по Крымскому мосту запущено движение грузовиков. До этого их перевозкой занималась Керченская паромная переправа. Раньше на обоих берегах собирались сотни машин, а во время штормов водители иногда ждали погоды по 12 часов и даже больше.

Теперь на переправе пусто. Паромы стоят у причалов. В министерстве транспорта Крыма сообщили, что работа переправы приостановлена.

- Керченская паромная переправа приостановила свою работу с 1 октября в связи с запуском грузового сообщения по мосту. Однако, все опасные грузы временно проходят через паромную переправу, - сообщили в министерстве.

По Крымскому мосту поехали грузовики.

Персонал переправы ждет масштабное сокращение. Власти уверяют, что о трудоустройстве сотрудников на другие предприятия позаботились заранее.

Тем не менее, пока же все паромы находятся на месте и готовы продолжить работу. Другое дело, что заявок на перевозку пока нет.

- Морская дирекция, как паромный оператор, продолжает выполнять обязательства по предоставлению паромного сообщения и рейсы будут осуществляться по фактической загрузке и при необходимости. Паромы находятся в полной готовности. Накопление транспортных средств отсутствует, - рассказал генеральный директор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков. - С 15 октября функции паромного оператора будет выполнять ГУП РК «Крымские морские порты».

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На Крымском мосту открыли движение для грузовиков

Ровно в полночь 1 октября открылось движение грузовиков по Крымскому мосту. Теперь при движении через Керченский пролив нет ограничений и для многотонных машин.

На подходах сняты все запрещающие знаки - можно ехать через знаменитую арку даже, если твое авто весит больше 3,5 тонн. Первыми в Крым проехали грузовики с мясом и молочными продуктами, а также фуры со стройматериалами. Навстречу им выехали грузовики с знаменитыми винами (читайте далее)

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