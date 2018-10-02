В краснодарской школе распылили баллончик с перцовым газом
Инцидент произошел во вторник, 2 октября. Около 11:00 один из сотрудников краснодарской школы №35 позвонил в полицию и сообщил, что в образовательном учреждении распылили баллончик с перцовым газом.
- На месте сейчас работают бригады скорой помощи, а также следственно-оперативная группа, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Занятия прекращены, учеников и преподавателей эвакуировали. На улицу вышли порядка 800 человек. По словам очевидцев, некоторым детям стало плохо, сейчас их обследуют медики. Госпитализированы 20 школьников. По некоторым данным, три ребенка находятся в реанимации.
Десятки машин находятся сейчас у больницы.Фото: Евгения ХИЛЬКО
- Сейчас здесь больше десятка машин скорой помощи, - сообщает корреспондент «Комсомольской правдs» - Кубань» с места происшествия. - Директор школы общаться с журналистами отказалась.
По факту случившегося полиция проводит проверку, - добавляют в краевом главке.
По словам учащихся школы, баллончик с собой принесли старшеклассники. На перемене они забежали в туалет на первом этаже и распылили его.
В краснодарской школе распылили баллончик с перцовым газом.Евгения ХИЛЬКО
- Запах был на весь коридор, дышать было сложно, - рассказывают ребята, выходившие из кабинетов. - Многих затошнило, их забрали в больницу.
Виновника ЧП нашли. Сейчас он объясняется с правоохранителями. Парня поставят на учет в полиции. Каково будет наказание за такие шалости, пока неизвестно. Обстоятельства инцидента выясняются.
- Уроки на сегодня отменены. Однако в ближайшие каникулы для того, чтобы компенсировать пропущенное учебное время, будут организованы занятия по тем предметам, уроки по которым были сорваны, - пояснил директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов.
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