СЕГОДНЯ 13:56 2018-10-02T13:56:19+03:00

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Инцидент произошел во вторник, 2 октября. Около 11:00 один из сотрудников краснодарской школы №35 позвонил в полицию и сообщил, что в образовательном учреждении распылили баллончик с перцовым газом.

- На месте сейчас работают бригады скорой помощи, а также следственно-оперативная группа, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Занятия прекращены, учеников и преподавателей эвакуировали. На улицу вышли порядка 800 человек. По словам очевидцев, некоторым детям стало плохо, сейчас их обследуют медики. Госпитализированы 20 школьников. По некоторым данным, три ребенка находятся в реанимации.

Десятки машин находятся сейчас у больницы.Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Сейчас здесь больше десятка машин скорой помощи, - сообщает корреспондент «Комсомольской правдs» - Кубань» с места происшествия. - Директор школы общаться с журналистами отказалась.

По факту случившегося полиция проводит проверку, - добавляют в краевом главке.

По словам учащихся школы, баллончик с собой принесли старшеклассники. На перемене они забежали в туалет на первом этаже и распылили его.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/671349" frameborder="0"></iframe> В краснодарской школе распылили баллончик с перцовым газом.Евгения ХИЛЬКО

- Запах был на весь коридор, дышать было сложно, - рассказывают ребята, выходившие из кабинетов. - Многих затошнило, их забрали в больницу.

Виновника ЧП нашли. Сейчас он объясняется с правоохранителями. Парня поставят на учет в полиции. Каково будет наказание за такие шалости, пока неизвестно. Обстоятельства инцидента выясняются.

- Уроки на сегодня отменены. Однако в ближайшие каникулы для того, чтобы компенсировать пропущенное учебное время, будут организованы занятия по тем предметам, уроки по которым были сорваны, - пояснил директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов.