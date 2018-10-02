20 детей увезли с отравлением перцовым газом из школы в Краснодаре

2 Окт. 13:21 2018-10-02T13:27:11+03:00

Десятки машин скорой помощи находятся сейчас в школе Фото: Евгения ХИЛЬКО

На месте работает скорая помощь и следственно-оперативная группа

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Инцидент произошел сегодня, 2 октября, в краснодарской школе №35. Несколько старшеклассников принесли из дома баллончик с перцовым газом и распылили его.

- На месте сейчас работают бригады скорой помощи, а также следственно-оперативная группа, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Занятия прекращены, учеников и преподавателей эвакуировали. На улицу вышли порядка 800 человек. По словам очевидцев, некоторым детям стало плохо, сейчас их обследуют медики. Госпитализированы 20 школьников.

- Сейчас здесь больше десятка машин скорой помощи, - сообщает корреспондент "КП" - Кубань" с места происшествия. - Директор школы общаться с журналистами отказалась.

Виновников ЧП нашли. Они сейчас объясняются с полицейскими. Каково будет наказание за такие шалости, пока неизвестно. Обстоятельства инцидента выясняются.