Апокалипсис в Краснодаре 2 октября 2018 года: Град повредил десятки машин, рухнул кран, есть жертвы

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-02T15:35:04+03:00

По словам жителей города, льдины были размером с перепелиное яйцо.

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Во вторник, 2 октября, на город обрушилась непогода. Днем в Краснодаре поднялся сильный ветер, его порывы буквально сносили людей с ног. В какой-то момент небо затянули тучи, и начался залповый ливень.

В некоторых районах кубанской столицы даже прошел град. По словам жителей города, льдины были размером с перепелиное яйцо.

krd.novosti Осень, не так быстро В Немецкой Деревне выпал град.

Краснодарцы опубликовали видеоролики, на кадрах которых видно, ледяная бомбежка повредила деревья, оставила на машинах крупные вмятины. В станице Новотитаровской град пробил сайдинг.

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На Западном Обходе, 39/1 сильным ветром повалило строительный кран. Этот момент успели запечатлеть жители многоэтажек, которые вышли на балкон. Бригада спасателей сейчас работает на месте ЧП.

Во время падения крана на строительной площадке «Европа-Девелопмент» погиб человек. В его кабине было обнаружено тело мужчины.

На месте работают следователи.

- Погибшему 30 лет. Сейчас его личность устанавливается, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара. - Других пострадавших нет.

На место работают спасатели, медики и полиция. В настоящий момент ведутся следственные действия.

- В дальнейшем следователями будет принято решение по итогам проверки соблюдения правил безопасности на стройплощадке, - добавили в мэрии города.

Напомним, ранее спасатели предупреждали о непогоде. В Краснодаре 2 октября было объявлено штормовое предупреждение. Действовать оно будет три дня.

- 3 и 4 октября также ожидается сильный ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 23 м/с, - говорится в официальном сообщении мэрии Краснодара.

По словам синоптиков, ожидается неблагоприятный фронт со Срезиземноморья. В предгорьях края еще может выпасть град, а по краю прогреметь грозы.

ВАЖНО!

В региональном МЧС советуют сидеть дома и по возможности не выходить на улицу. А в случае возникновения ЧС звонить по телефонам 8 (861) 214-33-36 или набирать с мобильника 112.