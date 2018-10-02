Апокалипсис в Краснодаре 2 октября 2018 года: Град повредил десятки машин, рухнул кран, есть жертвы
Во вторник, 2 октября, на город обрушилась непогода. Днем в Краснодаре поднялся сильный ветер, его порывы буквально сносили людей с ног. В какой-то момент небо затянули тучи, и начался залповый ливень.
В некоторых районах кубанской столицы даже прошел град. По словам жителей города, льдины были размером с перепелиное яйцо.
Краснодарцы опубликовали видеоролики, на кадрах которых видно, ледяная бомбежка повредила деревья, оставила на машинах крупные вмятины. В станице Новотитаровской град пробил сайдинг.
На Западном Обходе, 39/1 сильным ветром повалило строительный кран. Этот момент успели запечатлеть жители многоэтажек, которые вышли на балкон. Бригада спасателей сейчас работает на месте ЧП.
Во время падения крана на строительной площадке «Европа-Девелопмент» погиб человек. В его кабине было обнаружено тело мужчины.
На месте работают следователи.
- Погибшему 30 лет. Сейчас его личность устанавливается, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара. - Других пострадавших нет.
На место работают спасатели, медики и полиция. В настоящий момент ведутся следственные действия.
- В дальнейшем следователями будет принято решение по итогам проверки соблюдения правил безопасности на стройплощадке, - добавили в мэрии города.
Напомним, ранее спасатели предупреждали о непогоде. В Краснодаре 2 октября было объявлено штормовое предупреждение. Действовать оно будет три дня.
- 3 и 4 октября также ожидается сильный ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 23 м/с, - говорится в официальном сообщении мэрии Краснодара.
По словам синоптиков, ожидается неблагоприятный фронт со Срезиземноморья. В предгорьях края еще может выпасть град, а по краю прогреметь грозы.
ВАЖНО!
В региональном МЧС советуют сидеть дома и по возможности не выходить на улицу. А в случае возникновения ЧС звонить по телефонам 8 (861) 214-33-36 или набирать с мобильника 112.
Апокалипсис в Краснодаре: онлайн-трансляция.
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