Суд отказал пострадавшим от кущевской банды взыскать 130 млн рублей с вдовы Сергея Цапка

СЕГОДНЯ 16:59 2018-10-04T17:14:36+03:00

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Это заседание прошло очень быстро. Судья выслушал адвокатов и дал слово приставу, в производстве у которого и находится дело.

- Ваша честь, это деньги не банды, а Анжелы-Марии, и никакого отношения к ним они не имеют, - выступил вдруг пристав, который должен лишь исполнять решения суда.

Такое заявление удивило самих потерпевших от рук кущевской банды и их адвокатов. Еще в августе 18 человек – родственники тех, кто погиб от ОПГ Сергея Цапка (того самого, который в ноябре 2010 года жестоко расквитался с кущевским фермером и его гостями – всего 12 человек. А после приговора умер в СИЗО) подали иск в суд о взыскании 130 млн рублей в качестве компенсаций морального вреда. Деньги просили списать с арестованного счета жены Сергея Цапка Анжелы-Марии.

- Счет в 6 млн долларов арестовали сразу же, когда следователи вышли на банду цапков. И мы считаем, что это деньги всей банды, а не лично жены Сергея Цапка, - говорит адвокат потерпевших Максим Кошелев. – Так как сама Анжела-Мария так и не смогла в суде доказать, что деньги – именно ее. А так как у осужденных членов банды денег нет на компенсации потерпевшим, мы и просим суд обратить взыскание именно на этот долларовый счет.

Заседание, которое прошло в Краснодарском краевом суде 4 октября, было недолгим. Удалившись в совещательную комнату, уже через пять минут судья Зеленский вышел и сообщил: «Отказать потерпевшим во взыскании 130 млн рублей с вдовы Сергея Цапка».

- Мы будем подавать жалобу в суд на это решение, - сообщил сайту «КП»-Кубань» адвокат потерпевших Максим Кошелев.

В сентябре Краснодарский краевой суд оставил в силе решение другого суда о снятии ареста со счета жены Сергея Цапка.

А несколькими днями ранее адвокат жены Сергея Цапка отозвал иск о снятии ареста с 6 млн долларов. Судебная коллегия отказ приняла и отменила решение Железнодорожного суда Ростова-на-Дону, который еще летом отказался снимать арест с многомиллионного счета Цапок.