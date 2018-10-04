2018-10-04T17:14:36+03:00
Общество

Суд отказал пострадавшим от кущевской банды взыскать 130 млн рублей с вдовы Сергея Цапка

Адвокаты будут подавать жалобу на это решение
Ольга СУХОВА@kp_kuban
Поделиться:
Анжела-Мария ЦапокАнжела-Мария Цапок
Изменить размер текста:

Это заседание прошло очень быстро. Судья выслушал адвокатов и дал слово приставу, в производстве у которого и находится дело.

- Ваша честь, это деньги не банды, а Анжелы-Марии, и никакого отношения к ним они не имеют, - выступил вдруг пристав, который должен лишь исполнять решения суда.

Такое заявление удивило самих потерпевших от рук кущевской банды и их адвокатов. Еще в августе 18 человек – родственники тех, кто погиб от ОПГ Сергея Цапка (того самого, который в ноябре 2010 года жестоко расквитался с кущевским фермером и его гостями – всего 12 человек. А после приговора умер в СИЗО) подали иск в суд о взыскании 130 млн рублей в качестве компенсаций морального вреда. Деньги просили списать с арестованного счета жены Сергея Цапка Анжелы-Марии.

- Счет в 6 млн долларов арестовали сразу же, когда следователи вышли на банду цапков. И мы считаем, что это деньги всей банды, а не лично жены Сергея Цапка, - говорит адвокат потерпевших Максим Кошелев. – Так как сама Анжела-Мария так и не смогла в суде доказать, что деньги – именно ее. А так как у осужденных членов банды денег нет на компенсации потерпевшим, мы и просим суд обратить взыскание именно на этот долларовый счет.

Заседание, которое прошло в Краснодарском краевом суде 4 октября, было недолгим. Удалившись в совещательную комнату, уже через пять минут судья Зеленский вышел и сообщил: «Отказать потерпевшим во взыскании 130 млн рублей с вдовы Сергея Цапка».

- Мы будем подавать жалобу в суд на это решение, - сообщил сайту «КП»-Кубань» адвокат потерпевших Максим Кошелев.

В сентябре Краснодарский краевой суд оставил в силе решение другого суда о снятии ареста со счета жены Сергея Цапка.

А несколькими днями ранее адвокат жены Сергея Цапка отозвал иск о снятии ареста с 6 млн долларов. Судебная коллегия отказ приняла и отменила решение Железнодорожного суда Ростова-на-Дону, который еще летом отказался снимать арест с многомиллионного счета Цапок.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
ВТБ запускает новый онлайн-сервис регистрации бизнеса
В Краснодаре из-за аварии в канализационной сети остановились трамваи
В Краснодаре открылась «Кубанская ярмарка»
В Краснодаре запретили по субботам останавливаться на улице Одесской
В Краснодаре из-за матча «Краснодар»-«Севилья» продлят работу общественного транспорта
В Успенском районе в ДТП с грузовиком погибли двое мужчин и пострадал ребенок
Станислав Крицюк и Виктор Классон приняли участие в автограф-сессии в «Эльдорадо»
В Краснодаре до конца года модернизируют 1,2 км главного канализационного коллектора
В Туапсе мужчина забил камнем приятеля из-за оскорбления женщины
В Краснодаре в машине на парковке нашли тело мужчины
В Сочи мужчину посадили на два года за «минирование» московского банка
Пограничники задержали браконьера в Азовском море
За пять месяцев границу с Абхазией пересекли более 1 млн автомобилей
Пользователи ВТБ-Онлайн открыли вклады на 1 трлн рублей
В Мостовском районе казак вывел из-за леса заблудившегося грибника
В центре Сочи неизвестные вырубили 44 дерева
На Кубани озимые посеяли более чем на половине площадей