“Краснодар” проиграл “Зениту” и прервал семиматчевую победную серию

СЕГОДНЯ 18:26 2018-10-07T18:34:07+03:00

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Матч Зенит - Краснодар стал центральной встречей 10 тура Российской премьер-лиги. Команды до игры располагались на первой и второй строчках, “горожанам” до лидерской позиции не хватало всего трех очков.

Обзор матча Зенит - Краснодар 7 октября 2018: счет, голы, статистика игроков

Обе команды встречались после игр Лиги Европы. “Краснодар” на неделе дома разобрался с “Севильей” и продлил победную серию до семи матчей, а “Зенит” с большим трудом переиграл “Славию”.

Из-за повреждений Ари и Игнатьева, “горожане” остались без нападающих. На острие атаки вышел Павел Мамаев, который по ходу встречи менялся с партнерами на этой позиции.

Итоговый счет и голы

Зенит - Краснодар - 2:1 (0:0). Голы: Дзюба, 50, Мак, 65 - Мамаев, 81 (пен.)

Статистика игроков

Зенит: Лунев (В), Чернов, Нету, Иванович (К), Смольников, Ерохин (Кокорин, 46), Паредес, Кузяев, Мак (Заболотный, 90+3), Дзюба (Маммана, 89), Дриусси.

Краснодар: Крицюк (В), Спайич, Мартынович (К), Стоцкий, Петров, Перейра (Куэва, 70), Каборе (Окриашвили, 77), Газинский, Вандерсон (Рамирес, 72), Классон, Мамаев.

Судья: Алексей Еськов

Предупреждения: Мартынович, 14, Стоцкий, 39, Газинский, 48, Классон, 90+1 - Кузяев, 17, Нету, 78, Иванович, 80, Паредес, 83. Удаления: Петров, 85 (игра рукой)

7 октября. Краснодар. Стадион “Санкт-Петербург”. 52 576 зрителей (вмещает 64 287)

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Команды начали встречу с разведки, без серьезных обострений. Первыми ударами соперники обменялись к 10-й минуте. Паредес мощно бил из-за пределов штрафной, но Крицюк оказался на месте.

Дальше хозяева поля стали взвинчивать темп и Дриусси имел несколько отличных возможностей, но голкипер не давал распечатать ворота “Краснодара”.

Гости смогли перехватить инициативу после получаса игры. Сначала Иванович в отчаянном подкате не дал удару Газинского из центра штрафной стать голевым, а затем штанга спасла ворота Лунева после выстрела Классона с пары метров. Еще одна возможность открыть счет была у Мамаева, который оказался лицом к лицу с вратарем и пробил мимо ворот.

В концовке тайма “Зенит” провел несколько затяжных атак, которые завершились очередной пяткой от Дриусси. Мяч пролетел вдоль ленточки и вышел за пределы поля.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Вторая половина встречи началась с замены. Вместо получившего повреждения Ерохина, на поле появился Кокорин, который имел отличный шанс отличиться уже на через две минуты. Дзюба скинул ему мяч, но защитники сумели прервать атаку.

И все же активное начало “Зенита” дало свои плоды. Дзюба выскочил из-за спины остановившегося Мартыновича и пробил неотразимо. 1:0 - и “Краснодар” снова оказался в положении отыгрывающейся команды. Еще через пару минут шанс удвоить счет получил Кузяев, Крицюк выручил.

“Зенит”, поведя в счете продолжал гнуть свою линию, но второй гол вырос из контратаки. Дриусси после удачного отбора со своей половины поля выдал пас на Мака, который вышел один на один и без проблем переиграл Крицюка.

Изменить игру внезапно рассыпавшегося “Краснодара” были призваны Куэва, Рамирес и Окриашвили.

И замена Мурада Мусаева сработала. На 80-й минуте Рамирес прорвался к воротам “Зенита” и простреливал в центр штрафной, но мяч угодил в вытянутую руку Ивановича. Справедливо назначенный 11-метровый безукоризненно реализовал Мамаев.

Но развить успех “быкам” помешало удаление. Дзюба в контратаке отдавал передачу на Кокорина, которую пришлось рукой прервать Петрову. “Краснодар” остался доигрывать эту встречу вдесятером.

Шанс забить “горожане” получили в компенсированное время. Штрафной на Окриашвили закончился ударом прибежавшего Крицюка мимо ворот, а на последних секундах “Зенит” выручил Лунев, парировавший мощный удар Стоцкого из пределов штрафной.

Итог - 2:1. “Краснодар” уступил в петербурге и прервал свою семиматчевую победную серию.

“КП” провела онлайн-трансляцию матча Зенит - Краснодар.