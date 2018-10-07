2018-10-07T18:34:07+03:00
Спорт

“Краснодар” проиграл “Зениту” и прервал семиматчевую победную серию

Представляем Вашему вниманию обзор матча Зенит - Краснодар 10 тура РПЛ 7 октября 2018. Итоговый счет, голы, статистика игроков
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: ФК "Зенит"Фото: ФК "Зенит"
Изменить размер текста:

Матч Зенит - Краснодар стал центральной встречей 10 тура Российской премьер-лиги. Команды до игры располагались на первой и второй строчках, “горожанам” до лидерской позиции не хватало всего трех очков.

Обзор матча Зенит - Краснодар 7 октября 2018: счет, голы, статистика игроков

Обе команды встречались после игр Лиги Европы. “Краснодар” на неделе дома разобрался с “Севильей” и продлил победную серию до семи матчей, а “Зенит” с большим трудом переиграл “Славию”.

Из-за повреждений Ари и Игнатьева, “горожане” остались без нападающих. На острие атаки вышел Павел Мамаев, который по ходу встречи менялся с партнерами на этой позиции.

Итоговый счет и голы

Зенит - Краснодар - 2:1 (0:0). Голы: Дзюба, 50, Мак, 65 - Мамаев, 81 (пен.)

Статистика игроков

Зенит: Лунев (В), Чернов, Нету, Иванович (К), Смольников, Ерохин (Кокорин, 46), Паредес, Кузяев, Мак (Заболотный, 90+3), Дзюба (Маммана, 89), Дриусси.

Краснодар: Крицюк (В), Спайич, Мартынович (К), Стоцкий, Петров, Перейра (Куэва, 70), Каборе (Окриашвили, 77), Газинский, Вандерсон (Рамирес, 72), Классон, Мамаев.

Судья: Алексей Еськов

Предупреждения: Мартынович, 14, Стоцкий, 39, Газинский, 48, Классон, 90+1 - Кузяев, 17, Нету, 78, Иванович, 80, Паредес, 83. Удаления: Петров, 85 (игра рукой)

7 октября. Краснодар. Стадион “Санкт-Петербург”. 52 576 зрителей (вмещает 64 287)

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Команды начали встречу с разведки, без серьезных обострений. Первыми ударами соперники обменялись к 10-й минуте. Паредес мощно бил из-за пределов штрафной, но Крицюк оказался на месте.

Дальше хозяева поля стали взвинчивать темп и Дриусси имел несколько отличных возможностей, но голкипер не давал распечатать ворота “Краснодара”.

Гости смогли перехватить инициативу после получаса игры. Сначала Иванович в отчаянном подкате не дал удару Газинского из центра штрафной стать голевым, а затем штанга спасла ворота Лунева после выстрела Классона с пары метров. Еще одна возможность открыть счет была у Мамаева, который оказался лицом к лицу с вратарем и пробил мимо ворот.

В концовке тайма “Зенит” провел несколько затяжных атак, которые завершились очередной пяткой от Дриусси. Мяч пролетел вдоль ленточки и вышел за пределы поля.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Вторая половина встречи началась с замены. Вместо получившего повреждения Ерохина, на поле появился Кокорин, который имел отличный шанс отличиться уже на через две минуты. Дзюба скинул ему мяч, но защитники сумели прервать атаку.

И все же активное начало “Зенита” дало свои плоды. Дзюба выскочил из-за спины остановившегося Мартыновича и пробил неотразимо. 1:0 - и “Краснодар” снова оказался в положении отыгрывающейся команды. Еще через пару минут шанс удвоить счет получил Кузяев, Крицюк выручил.

“Зенит”, поведя в счете продолжал гнуть свою линию, но второй гол вырос из контратаки. Дриусси после удачного отбора со своей половины поля выдал пас на Мака, который вышел один на один и без проблем переиграл Крицюка.

Изменить игру внезапно рассыпавшегося “Краснодара” были призваны Куэва, Рамирес и Окриашвили.

И замена Мурада Мусаева сработала. На 80-й минуте Рамирес прорвался к воротам “Зенита” и простреливал в центр штрафной, но мяч угодил в вытянутую руку Ивановича. Справедливо назначенный 11-метровый безукоризненно реализовал Мамаев.

Но развить успех “быкам” помешало удаление. Дзюба в контратаке отдавал передачу на Кокорина, которую пришлось рукой прервать Петрову. “Краснодар” остался доигрывать эту встречу вдесятером.

Шанс забить “горожане” получили в компенсированное время. Штрафной на Окриашвили закончился ударом прибежавшего Крицюка мимо ворот, а на последних секундах “Зенит” выручил Лунев, парировавший мощный удар Стоцкого из пределов штрафной.

Итог - 2:1. “Краснодар” уступил в петербурге и прервал свою семиматчевую победную серию.

“КП” провела онлайн-трансляцию матча Зенит - Краснодар.

Еще больше материалов по теме: «ФК «Краснодар»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Зенит - Краснодар 7 октября 2018: Прямая онлайн-трансляция 10 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Зенит – Краснодар. Прямая онлайн-трансляция 10 тура чемпионата России по футболу состоится 7 октября 2018 на стадионе «Санкт-Петербург». Состав команд, статистика личных встреч
"Хабиб всю дорогу сдерживался. И когда он выиграл, просто уже вырвалось": Боксер Денис Лебедев о драке после боя Нурмагомедова и Макгрегора
Прославленный российский боец уверен, что Конор и его команда прикладывали все силы накануне встречи, чтобы спровоцировать россиянина и вывести его из равновесия [видео]
Зенит - Краснодар 7 октября 2018: Прямая онлайн-трансляция 10 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Зенит – Краснодар. Прямая онлайн-трансляция 10 тура чемпионата России по футболу состоится 7 октября 2018 на стадионе «Санкт-Петербург». Состав команд, статистика личных встреч
"Это было сумасшествие и реально война": Что говорят о победе Нурмагомедова над Макгрегором российские спортсмены и звезды
Самый долгожданный бой года стал еще и самым скандальным: из-за драки на трибунах у российского бойца могут отобрать чемпионский пояс [видео]
Новости 24
В Краснодаре на модный показ под Тургеневским мостом приехали полицейские с огнетушителями
В Сочи водитель на ходу выпрыгнул из горящего автомобиля
В Новороссийске около ресторана мужчина из травматического пистолета ранил троих
На Кубани в ночь на 8 октября ожидаются заморозки
Губернатор Кубани поздравил президента с днем рождения
В Краснодаре по улице Клинической снова ходят трамваи
Под Анапой сгорел частный двухэтажный дом
В Краснодаре устранили прорыв канализации по улице Клинической
В станице Елизаветинской загорелось сено в конюшне
На Кубани при организации питания в школах выявили 87 нарушений
Кошка с подводной лодки новороссийской ВМФ родила котят на глубине 200 метров
В Краснодаре водитель «Газели» сбил 9-летнюю девочку
В Краснодаре водитель иномарки снес опору ЛЭП и оставил без света жильцов многоэтажек
В Новороссийске под колесами локомотива погибли отец и сын
В Каневском районе после пьяной драки трое мужчин оказались в больнице
В Краснодаре 6 и 7 октября прогнозируют заморозки
В Белореченске при пожаре на стройплощадке погиб школьник
В Темрюкском районе 9 октября выступят «Русские Витязи»
В Выселковском районе 10-летнего мальчика ударило током на вагоне поезда
На Кубани мошенники штрафуют продавцов, представляясь сотрудником Россельхознадзора
Стивен Сигал приедет на бизнес-форум в Краснодар
В Сочи пляжный сезон может продлиться до конца октября
Семье погибшего во время падения крана в Краснодаре организовали сбор средств
“Локомотив-Кубань” разгромил “Зенит” в первом матче Единой лиги ВТБ
Центр тестирования ГТО в Краснодаре стал лучшим по краю
Лучших педагогов наградили в Краснодаре