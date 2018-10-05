Анапчанину приснилось, что он стал победителем в лотерее, а через месяц выиграл квартиру

СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-05T17:52:04+03:00

Трансляцию по телевизору он пропустил из-за поездки по работе, проверить лотерю смог лишь через четыре дня в интернете.

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В Краснодарском крае на одного миллионера стало больше. В Анапе объявился очередной счастливчик, который выиграл в государственную лотерею. Это 42-летний многодетный отец Валерий Самусенко из Анапы. Вместе с женой он воспитывает четверых пацанов и одну лапочку-дочку. Работает он строителем-каменщиком, занимается укладкой кирпича.

Свой счастливый билет он купил в единственном ларьке, что есть в городе. До этого делал это десятки, а, может, и сотни раз.

- Играю я, чтобы не соврать, лет 20, наверное. Еще в советские годы бабушка моя любила покупать лотерейки «Спортлото». Когда же вырос, сам увлекся, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Валерий Самусенко. - Не скажу, что я сильно азартный человек, но билеты покупаю регулярно, причем стараюсь брать не одну. Вот в последний раз купил сразу семь - как дней в неделе.

Как выяснилось, анапчанин свою победу предчувствовал. Буквально за месяц до счастливого розыгрыша Валерию приснилось, что он выиграл 300 тысяч рублей. В итоге мужчина решил дождаться 300-го тиража лотереи и... бинго! Один из его билетов подарил ему звание миллионера.

Трансляцию по телевизору он пропустил из-за поездки по работе, проверить лотерю смог лишь через четыре дня в интернете.

- Сижу я, значит, поздно вечером, поочередно вбиваю номера на сайте и мне выдает «нет выигрыша». Беру четвертый билет и... победа! Да еще и приз какой - квартира, - продолжает Валерий. - Я, конечно, раньше выигрывал пару раз по 10 тысяч рублей, но было это лет пять назад. Потому я сначала даже не поверил, перепроверил еще раз, лег спать и на утро снова вбил номера билета. Все верно - только после этого супруге рассказал, которая как и я была приятно удивлена.

Выбирает билеты Валерий особым образом.

- Не поверите, но я всегда очень тщательно смотрю на числа. Даже не знаю, с чего все началось, но это стало для меня традицией, - признается победитель. - Например, я стараюсь никогда не брать билеты с числом «90» - не раз замечал, что они проигрышные. Зато всегда высматриваю в лотереях цифры «4» - родился я четвертого октября, «14» - это номер региона Якутии, где большую часть своей жизни прожил. Нравится мне и число «77».

Вместе с супругой Валерий оформил свой приз в лотерейном центре в Москве. Свой выигрыш он хочет забрать деньгами.

- Стоимость квартиры - два миллиона рублей. С вычетом налога - он 13% - я получу 1 740 000 рублей. Дело в том, что жилплощадь у меня есть, по материнскому капиталу мы с супругой купили. А вот на ремонт все денег не хватало. К тому же у меня машина в кредит, так что выигрыш нам очень поможет от этого бремени избавиться, - говорит Валерий. - Если вы меня спросите, буду ли я играть дальше, то отвечу - несомненно да, авось еще раз повезет.

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