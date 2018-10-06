Сочинка Елена Веснина о беременности: Моя лучшая подруга еще пару недель ничего не знала

СЕГОДНЯ 08:52 2018-10-06T09:30:06+03:00

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Накануне сочинская теннисистка Елена Веснина рассказала о своей беременности. В своем Instagram 32-летняя чемпионка Олимпийских игр 2016 года поделилась снимком своего интересного положения.

- Скоро мама, - подписала фото спортсменка.

Веснина после удачного 2016 года не сбавила оборотов и результативно провела прошлый сезон, украшением которого стала победа на «Индиан-Уэллсе» в одиночном зачете и успех в паре на «Уимблдоне».

До конца 2018 года Елена планировала сыграть на ряде турниров, но потом потом узнала о том, что ждет ребенка. Эту новость спортсменка вместе с мужем держала в секрете. Даже лучшая подруга девушки ничего не знала.

- Я никому не хотела говорить, но понимала, что будут задавать вопросы: «Где ты была? Какая у тебя травма?». Я чувствовала, что нужно сделать официальное заявление и не хранить это в тайне весь год, - приводят слова Елены Весниной официальный сайт тура WTA. - Так приятно было получить поздравления от других теннисисток. Некоторые писали: «Мы так и знали!». Конечно, это было ожидаемо, ведь я три года замужем!

Напомним, в 2015 году Елена стала женой бизнесмена Павла Табунцова, который ранее занимался волейболом. Сейчас вместе с супругом они живут в Москве и в ближайшее время перебираться в солнечный Сочи не планируют.

vesnushka86 Елена Веснина вместе с супругом Павлом Табунцовым.

- Леночка недавно приезжала домой, провела здесь несколько дней. Теперь раньше весны следующего года ее точно не ждать, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» мама спортсменки Ирина Степановна. - Чувствует она себя прекрасно. Очень хочет насладиться материнством, поэтому сразу после рождения на корт не побежит, поверьте. Но в то же время завершать карьеру она не собирается. По крайней мере я о таких планах точно не слышала. У нее сейчас декретный отпуск, как и у всех будущих мам, - самое прекрасное время.

Елена Веснина вместе с мамой Ириной Степановной. Фото: instagram.com/vesnushka86/

О том, кого ждет чемпионка Олимпийских игр 2016 года, мама спортсменки держит в секрете.

- Бабушкой я стану уже во второй раз. У сына в олимпийский год дочка родилась - Елена Веснина младшая. Так что ждем еще внуков, - добавляет Ирина Степановна.

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