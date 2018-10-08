Паромами через Керченский пролив отправляются только бензовозы

СЕГОДНЯ 11:11 2018-10-08T11:19:05+03:00

А по Крымскому мосту проехали уже 10 тысяч грузовиков

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С 1 октября открыто движение по Крымскому мосту не только для легковых автомобилей, но и для грузового транспорта. Этой возможностью с радостью воспользовались перевозчики. За первую неделю по асфальту через Керченский пролив проехали в обе стороны 10 тысяч грузовиков, составив 15% от общего потока.

- Наибольшая интенсивность – более 2,2 тысяч – зафиксирована 1 октября, в первые сутки после снятия ограничений. Наименьшая интенсивность отмечена в воскресенье 7 октября - менее 1 000 транспортных средств массой свыше 3,5 тонн. В рабочие дни трафик грузового транспорта составлял от 1 300 до 1 500 автомобилей ежесуточно, - сообщают в инфоцентре Крымский мост.

А в это время на Керченской переправе паромы ждут грузовиков, а не наоборот, как это было раньше. В первый день после снятия ограничений движения по мосту, суда перевезли около 60 автомобилей, во второй – 50, а третьего октября переправой воспользовались 92 пассажира и 35 единиц транспорта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/672235" frameborder="0"></iframe> По Крымскому мосту проехали 10 тысяч грузовиков.

Паромы перевозят опасные грузы, в том числе и бензовозы, которым путь на Крымский мост пока закрыт. Будущее переправы уже определено, она продолжит работать, но с 15 октября под управлением нового предприятия.

- После открытия движения для грузовых транспортных средств по Крымскому мосту паромная линия порт Крым – порт Кавказ остается в качестве альтернативного пути. После ликвидации ООО «Морская дирекция» управление Керченской паромной переправой будет передано филиалу ГУП РК «Крымские морские порты» «Керченская паромная переправа», - рассказал «КП-Кубань» председатель ликвидационной комиссии «Морской дирекции» Игорь Ворончихин.

Переправа пустует с 1 октября Фото: Морская дирекция

А вот судьбу огромных судов, которые курсировали по переправе, определят их владельцы.

- Дальнейшая работа паромов, задействованных в работе переправы, зависит от решения судовладельцев, - добавили в «Морской дирекции».

Персонал переправы, в работе которой было задействовано около 400 человек, ждет масштабное сокращение. В министерстве транспорта Крыма уверяют, что о трудоустройстве сотрудников на другие предприятия позаботились заранее.

Пока же все паромы находятся в готовности и работают по фактической загрузке.