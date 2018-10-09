«Краснодар» намерен разорвать контракт с Павлом Мамаевым

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-09T12:41:15+03:00

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«Краснодар» выступил с очередным заявлением, связанным с дракой Павла Мамаева в московском кафе. Футбольный клуб назвал содержание обнародованной видеозаписи возмутительным.

- Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба. То, что мы увидели на видео – это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий, - отмечают в клубе.

На полузащитника наложен максимальный штраф, его отстранили от тренировок с главной командой, клуб применил все возможные санкции и ищет возможности разорвать контракт с Мамаевым.

- В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем всё, чтобы этого добиться, - сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

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