Краснодарская компания предложила Мамаеву работу на стройке

СЕГОДНЯ 18:15 2018-10-09T18:22:48+03:00

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Павел Мамаев после драк в центре Москвы, судя по всему, без работы не останется. Напомним, полузащитник «Краснодара» вместе с Александром Кокориным оказался в центре скандала, московская полиция возбудила два уголовных дела.

В пресс-службе «черно-зеленых» сообщили, что намерены расторгнуть контракт с Мамаевым. Футболиста уже отстранили от тренировок и наложили крупный штраф.

Спортивная карьера полузащитника оказалась под большим вопросом, однако без работы 30-летний игрок не останется.

Краснодарская компания решила покреативить на скандальном инфоповоде и предложила Павлу Мамаеву работу на стройке. Письмо в адрес футболиста опубликовано в соцсетях.

Фото: соцсети

- Готовы рассмотреть вашу кандидатуру для работы на стройке на должности разнорабочего. Однако просим учесть, что вам придется выкладываться по полной, отгружать большие объемы и без остановки забивать: сваи, гвозди, болты и другое. Уверены, на стройплощадке вы можете проявить свои лучшие физические качества: работа предполагает постоянную двигательную активность ног, рук, а также умение попадать в цель, - говорится в письме строительной компании.

Павлу Мамаеву предлагают сменный график два через два и обещают разрешить носить джинсы на стройплощадке.

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