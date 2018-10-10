Жена футболиста «Краснодара» Мамаева: Пишите, что угодно про меня, но не трогайте моих детей

СЕГОДНЯ 12:05 2018-10-10T12:32:17+03:00

Алана заявила, что не подавала на развод

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Сейчас вся страна обсуждает драку, которую устроили в московском кафе, нападающий питерского клуба Александр Кокорин и его закадычный товарищ, полузащитник краснодарского ФК Павел Мамаев.

Около 9 утра 8 октября футболисты пришли подкрепиться. Ночью почти не спали – после игры сели на «Сапсан» из Питера до Москвы, четыре часа в дороге. В заведении заказали только кофе, но при этом вели себя шумно. На робкие замечания администратора не реагировали.

На помощь персоналу пришли постоянные посетители, которые завтракали в том же зале. Слово за слово, футболисты перешли в наступление и накинулись на оппонентов с кулаками. Пострадавшими оказались крупные чиновники - сотрудники Минпромторга РФ: директор Департамента автомобильной промышленности Денис Пак и директор научно-исследовательского института «НАМИ» Сергей Гайсин.

После случившегося игрок «Краснодара» ушел в глухую оборону - на звонки он не отвечает. Потому шквал вопросов обрушился на его супругу Алану. В первые несколько часов после случившегося девушка даже не знала, что произошло. Но позже, когда она увидела тот инцидент в кафе, от ситуации решила абстрагироваться и отказалась давать комментарии.

Многие пользователи соцсетей начали писать оскорбительные комментарии под фотографиями модели в Instagram, порой затрагивая и детей Аланы. Девушка долгое время не вмешивалась в то, что пишут недоброжелатели.

Но в какой-то момент не сдержалась. Алана Мамаева скрыла возможность комментировать снимки, а позже публично попросила не вмешивать в скандалы ее детей.

Фото: instagram.com/alana_mamaeva

- Пишите, что угодно про меня, но не трогайте моих детей, - написала Алана Мамаева в Instagram.

Также жена полузащитника опровергла информацию о том, что собирается разводиться с Павлом.

Фото: instagram.com/alana_mamaeva

- Пожалуйста, не нужно писать от моего имени! Я не подавала заявление на развод! - добавила Алана.

КСТАТИ

С чего началась драка футболистов

В воскресенье команды двух друзей Кокорина и Мамаева, «Зенит» и «Краснодар», играли друг против друга в чемпионате России. Победил «Зенит» - 2:1. Зато, единственный мяч в ворота питерской команды забил с пенальти Мамаев. Павел выступал на непривычном для себя месте центрального нападающего и мог отличиться не раз, но мяч с игры в ворота не шел.

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Разбор «ночных полетов» Александра Кокорина и Павла Мамаева продолжается. Напомним, 2 июля футболисты, невзирая на недавнее поражение сборной на чемпионате Европы, славно отдохнули в клубе «Твига», что в городе-герое Монте-Карло. И якобы спустили там 250 тысяч евро на шампанское и закуски. Видео с этой вечеринки облетело интернет, и на футболистов обрушился народный гнев: дескать, как можно тратить миллионы (в пересчете на рубли), когда сборная так паршиво играет? (подробности)

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