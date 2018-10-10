Консьержка: За два года, которые они тут живут, я Мамаева пьяным не видела

СЕГОДНЯ 16:42 2018-10-10T18:08:24+03:00

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Два дня назад Краснодар загудел, любимец публики, игрок известного клуба Павел Мамаев вместе со своим товарищем, нападающим питерского клуба Александром Кокориным, избили директора Департамента автомобильной промышленности Минпромторга РФ Дениса Пака и директора научно-исследовательского института «НАМИ» Сергея Гайсина. А перед этим – водителя ведущей Первого канала.

После случившегося спортсмены в полицию не явились, хотя уголовное дело (за хулиганство) на них завели. В голову закралась мысль, а вдруг наш-то парнишка в Краснодар вернулся?

В поисках Паши

А чем черт не шутит, подумали в редакции, и решили пойти искать героя последних дней Павла «Драчун» Мамаева. Из вводных данных только адрес, Гугл карты выдают, что это многоэтажный дом. Находится он в элитном районе Краснодара – на Кубанской Набережной, средняя стоимость «двушки» в таком доме порядка 10 миллионов рублей.

Десятиэтажный светлый дом виден издалека, рядом небольшое кафе и элитная гостиница. Многоэтажка окружена высоким забором. Достаточно беглого взгляда, чтобы понять, живут тут люди богатые, на парковке стоят элитные машины стоимостью от 2 миллиона рублей, а водители все в рубашках да черных ботинках, вот и думай толи шофер по найму, то ли хозяин.

Квест «Попади за забор», продолжался минут 30, долгое время из калитки никто не выходил, а если и выбегали, то так быстро, что зайти не успеваешь. Но все-таки мне определенно везет. На территорию многоэтажки прошла, осталась узнать, а точно ли в этом доме семья футболиста, пока еще клуба «Краснодар», проживает. Дамы на шпильках (эх, права была Алана, что в Краснодаре даже за хлебом на каблуках ходят) и мужчины ну с очень серьезными лицами мне были не помощниками, а вот женщина в кроссовках и джинсах оказалась куда более разговорчивей.

- Не подскажите? – окликаю я гражданку. - Мамаевы в этом доме проживают?

- Да, есть у нас такие, а вы вон во второй подъезд зайдите, там они живут, - подсказала женщина.

Хороший парень

Ну, второй так второй, подумала я. За дверью меня ожидала консьержка, приветливая женщина, лет шестидесяти, стойка отделанная мрамором, и телевизор.

В подъезде сидит консьержка, чужие мимо бдительной женщины не пройдутФото: Юлия ДУБИНА

- Да что вы к ним пристали-то все? - первым делом с укоризной вопрошает дама. – Нормальная спокойная семья, вот вам лишь бы раздуть.

Я как могла, пытаясь оправдаться. Про Павла Мамаева последние два дня пишут много и разного. Мол, футболист выпить любит, подраться, вообще, проблемный хлопец.

- Да вы что, он хороший, приличный парень, они у нас уже два года живут, за все это время пьяным его вообще не видела, хотя он дома вообще редко бывает. Алану вот чаще вижу, но сейчас ее нет, вроде как еще вчера уехала, - рассказывает консьержка.

Подоспевший к нашему разговору мужчина (вероятно, водитель одного из жильцов) про Павла и плохого слова сказать не может, лишь недоумевающе пересматривает видео в интернете.

- Да с кем не бывает то, сколько случаев происходит каждый день, про них же все молчат, тут шумиху подняли. Сейчас вот опять по телевизору показывали, - удивляется происходящим событиям мужчина.

Соседи у Мамаевых попались не разговорчивые, в ответ бросали лишь стандартные фразы.

- Да мы не общаемся, а так плохого ничего не замечали за ними, - сказала мне женщина, вышедшая со второго подъезда.

Поможет ли характеристика с места жительства Павлу, не ясно.

КСТАТИ

С чего началась драка футболистов

В воскресенье команды двух друзей Кокорина и Мамаева, «Зенит» и «Краснодар», играли друг против друга в чемпионате России. Победил «Зенит» - 2:1. Зато, единственный мяч в ворота питерской команды забил с пенальти Мамаев. Павел выступал на непривычном для себя месте центрального нападающего и мог отличиться не раз, но мяч с игры в ворота не шел.

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Разбор «ночных полетов» Александра Кокорина и Павла Мамаева продолжается. Напомним, 2 июля футболисты, невзирая на недавнее поражение сборной на чемпионате Европы, славно отдохнули в клубе «Твига», что в городе-герое Монте-Карло. И якобы спустили там 250 тысяч евро на шампанское и закуски. Видео с этой вечеринки облетело интернет, и на футболистов обрушился народный гнев: дескать, как можно тратить миллионы (в пересчете на рубли), когда сборная так паршиво играет? (подробности)

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