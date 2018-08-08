Жена футболиста Алана Мамаева пожаловалась на жизнь в Краснодаре

СЕГОДНЯ 16:55 2018-08-08T17:55:55+03:00

У супруги полузащитника «быков» нет подруг, поэтому предпочитает проводить время дома с мужем и детьми [видео]

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Жена полузащитника «быков» Павла Мамаева Алана рассказала о жизни в Краснодаре. Ее интервью вышло на YouTube-канале «Точки Nad И» еще в апреле 2018 года, однако ряд СМИ вспомнили об этом видео только сегодня.

В беседе с ведущей жена футболиста откровенно рассказала о детях, пластических операциях и жизни в краевом центре, куда они с мужем перебрались в 2014 году.

Во время разговора ведущая Надежда сделала комплимент Алане, сказав, что девушка очень красивая, правда, она не понимает, зачем нужно так много пластических операций.

- Старею, - коротко заметила Алана.

- Зачем ты так рано говоришь об этом? - возразила Надежда.

- Приедь в Краснодар на четыре года, поживи там. После Москвы, - иронично предложила Алана Мамаева. – Когда мы туда переезжали, я говорила: «Что может быть проще, когда у тебя есть деньги, есть дети. В любом городе тебе всегда будет хорошо, ты все можешь купить». Нет. Целыми днями не выхожу из дома. Куда выходить? Краснодар - маленький город. Все тебя знают, все тебя фотографируют, когда выходишь без косметики, все тебя обсуждают. Мне ни с кем неинтересно! Там колхоз. Там все ходят на каблуках, чтобы в магазин сходить.

Павел, по словам Аланы, это понимает. Поэтому Мамаевы ни с кем не дружат и предпочитают проводить время дома с детьми.

- Вот оденешься ты как обычный человек, придешь в краснодарский магазин и спросишь: «Сколько стоят эти сапоги?» И тебе ответят: «Дорого». В Москве такого уже давно нет, - продолжает Алана Мамаева. - Я не знаю, сколько мы тут еще пробудем, у нас контракт вроде еще на год (контракт с Павлом Мамаевым рассчитан до конца 2019 года - Авт.). Четыре года в Краснодаре на меня очень сильно давят. Ты один все время. хотя у тебя есть няни, помощники, конь, чтобы развлекаться. Вот сейчас меня спасает птица, она моя отдушина.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

«Интервью давала давно, но активно обсуждать СМИ начали только сейчас»

Жена полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева Алана не понимает, почему в СМИ стала активно обсуждать ее старое интервью.

- Слова мои выдернули из контекста. Одни посмотрели ролик на Youtube полностью, другие услышали только то, что хотели услышать, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Алана Мамаева. - Вообще это интервью, о котором сейчас все пишут, не свежее, а апрельское. Не пойму, почему о нем все вспомнили именно сейчас. Писать что ли не о чем?

Напомним, сейчас Алана Мамаева находится в Берлине, где помогает пострадавшей в апшеронском кафе Ирине Малышевой. Вечером 17 июня после ссоры с одной из посетительниц девушке изрезали лицо разбитым стаканом. Порезы были глубиной около сантиметра, из-за чего она не могла есть, пить, даже разговаривала с трудом. А все потому, что был задет лицевой нерв.

После того, как девушка поделилась своей трагедией в Сети, Алана Мамаева лично связалась с Ириной и предложила свою помощь. Именно она нашла специалиста в Германии и договорилась с ним о бесплатной операции. Более того, перелет в Берлин и обратно Алана Мамаева оплатила сама.

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