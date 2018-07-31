Жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева оплатила изувеченной девушке поездку в Берлин

31 Июль 17:17 2018-08-01T11:16:26+03:00

Изменить размер текста: A A

31 июля Ирина Малышева, изувеченная в кафе Апшеронска, вылетела в Берлин. Там девушке предстоит встретиться с пластическим хирургом Нектариосом Зинисом. Именно этот специалист согласился помочь Ирине абсолютно безвозмездно – ей нужно только приехать и как можно скорее.

Напомним, вечером 17 июня около кафе в Апшеронске после ссоры с одной из посетительниц девушке изрезали лицо. Врачи диагностировали у Ирины закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Порезы были глубиной около сантиметра, из-за чего она не могла есть, пить, даже разговаривала с трудом.

Письмо от немецкого хирурга, который согласился помочь Ирине бесплатно.

- Мне очень тяжело писать данный пост, но выхода у меня просто нет! И я не знаю, что мне делать дальше. С каждым днем мое лицо перекашивается и ситуация становится все хуже и хуже. Я не могу к этому привыкнуть, не могу с этим смириться, не хочу жить так, поэтому рассказала о произошедшем, - написала на своей странице в Instagram отчаявшаяся девушка. - Я хочу проснуться и забыть случившееся как страшный сон. Я не пила в тот вечер спиртное, не провоцировала конфликт, вообще не ожидала, что она разобьет стакан об мою голову, а потом, чтобы добить, осколками порежет лицо. Мои родные не могут мне помочь. Маме 67 лет, получает мизерную пенсию, живет со мной, папы нет. Мой муж работает в полиции, с зарплатой с выдачей на руки 19 000 рублей в месяц. К тому же у нас ипотека, поэтому я не позволю супругу брать еще один кредит.

После того, как девушка поделилась своей трагедией в Сети, жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана лично связалась с Ириной и предложила свою помощь. Именно она нашла специалиста в Германии и договорилась с ним о бесплатной операции. Благодаря огласке, Ирине изготовили все необходимые документы для поездки (загранпаспорт, визу) буквально за пару недель. Более того, перелет в Германию и обратно Алана Мамаева согласилась оплатить сама.

Последние несколько недель состояние Ирины было тяжелым.

- Я полетела вместе с Ириной, ведь ее должен был кто-то сопровождать. Тем более я знакома с хирургом, могу с ним общаться, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Алана Мамаева. - Да, я оплатила поездку сама. Сбор средств, который был организован, продолжается. Все средства идут на лекарства для Ирины и те препараты, которые ей понадобятся после операции. Помимо этого есть и другие расходы.

Сейчас состояние у Ирины тяжелое, из-за травмы головы стало садиться зрение. Еще девушку мучают провалы в памяти, и несколько дней держится высокая температура.

- Операция по восстановлению нерва, по словам врачей, ожидается тяжелейшая. О том, как все прошло, мы сразу сообщим. Пока же важно сделать комплексное обследование, - добавляет Алана Мамаева.

В полиции завели уголовное дело на обидчицу Ирины Малышевой по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

А тем временем расследование уголовного дела по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») продолжается. Обидчице Ирины Малышевой – Ларисе Л. - грозит тюремный срок. Правда, пока говорить о наказании рано. После того, как станут известны результаты экспертизы, статью, скорее всего, переквалифицируют на более тяжелую.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана поможет изувеченной в кафе девушке

Когда посетители заведения выбежали на крики, то увидели страшную картину. Ирина стояла с окровавленным лицом, руками она пыталась закрыть раны. Девушку повели умываться, вызвали ей скорую, а в этот момент от компании и след простыл – дамы уехали на такси (читайте далее)

В салоне красоты Новороссийска девушке вместо омоложения выжгли лицо

В погоне за молодостью многие девушки готовы идти практически на любые меры, лишь бы скинуть пару лет. Избавиться от морщинок захотела и 31-летняя жительница Новороссийска Юлия Остапова (фамилия изменена. - Авт.). 24 апреля девушка пришла в салон красоты на улице Глухова на процедуру «омоложение плазмой», о которой узнала в соцсетях (читайте далее)