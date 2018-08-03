Жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева рассказала о самочувствии девушки с изувеченным лицом

3 Авг. 17:40 2018-08-04T12:21:46+03:00

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Хорошие новости из Берлина. Изувеченная в Апшеронске Ирина Малышева пришла в себя после сложнейшей операции на лице. Об этом рассказала супруга известного полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана, которые поехала в Германию вместе с девушкой.

Напомним, вечером 17 июня около кафе в Апшеронске после ссоры с одной из посетительниц Ирине изрезали лицо разбитым стаканом. Врачи диагностировали у девушки закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Порезы были глубиной около сантиметра, из-за чего она не могла есть, пить, даже разговаривала с трудом. А все потому, что был задет лицевой нерв.

После того, как девушка поделилась своей трагедией в Сети, Алана Мамаева лично связалась с Ириной и предложила свою помощь. Именно она нашла специалиста в Германии и договорилась с ним о бесплатной операции. Более того, перелет в Берлин и обратно Алана Мамаева оплатила сама.

Ирине сделали сложную реконструкцию лицевого нерва, который взяли с ноги.

Накануне Ирина Малышева прошла комплексное обследование и только после этого девушка отправилась на операцию. Ей сделали сложную реконструкцию лицевого нерва, который взяли с ноги.

- Операция длилась четыре часа и прошла успешно. Коррекция шрамов выполнена! Проведена трансплантация нервов. Как только нерв вырастет, улыбка вновь озарит лицо девушки, - сообщили «Комсомолке» в немецкой клинике.

Состояние Ирины сейчас удовлетворительное. Пока она не разговаривает, но девушка уже встает, учится вставать на ногу, откуда был взят нерв.

Швы после операции уже не такие пугающие, как были раньше.

- Девушка, к сожалению, есть пока не может, организм пищу отторгает, поэтому ей ставят капельницы, чтобы не было обезвоживания. У Ирины болит шов, который ближе к глазу находится, самое большое рассечение у нее на щеке. Конечно, после операции прошло мало времени, поэтому просим обезболивающее, - говорит Алана Мамаева. – Но, безусловно, швы, которые были у нее раньше, и те, что сейчас, это небо и земля. Сейчас мы с ней впервые вышли на улицу, может быть, на свежем воздухе ей станет полегче. Мы, кстати, продолжаем находиться в берлинской клинике. Я вместе с Ириной в одной палате.

sinisaesthetics Ready, steady....go! 4 hours later we are done and satisfied with our surgery. Scar correction accomplished! Nerve grafting accomplished. May the nerve grow fast so she gets back her beautiful smile as soon as possible!!!! #smile #mission #complete #team #charity #probono #wanttohelppeople #instagram #instagood #picturesoftheday

А В ЭТО ВРЕМЯ

Адвокат пострадавшей Ирины готовит жалобу на специалиста, проводившего экспертизу

Пока девушка находится в Германии, ее защитник Валентина Перебякина добивается того, чтобы к уголовной ответственности привлекли всех виновных.

- В тот вечер около кафе находилось несколько лиц, однако подозреваемой по уголовному делу проходит лишь Лариса Л. Поэтому мы и хотим, чтобы органы дознания разобрались в этом, чтобы объективно шло расследование и приняли обоснованное законное решение, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Валентина Перебякина. - 30 июля проходила очная ставка. Когда я спросила Ларису Л., готова ли она возместить ущерб, причиненный Малышевой, она ответила: «я не собиралась Ирину бить, оскорблять, я ее не трогала. Поэтому своей вины в случившемся не вижу».

Кроме того, адвокат сейчас пишет жалобу на специалиста, который провел экспертизу, однако указал недостоверные сведения в документе.

В полиции завели уголовное дело на обидчицу Ирины Малышевой по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Обычно после подобных инцидентов пострадавшего привозят в больницу, где врачи сообщают полицейским о получившем травмы человеке. Правоохранители проводят проверку, после которой дознаватель выносит решение для того, чтобы пострадавший мог получить акт судебно-медицинского освидетельствования. Вот только в случае с Ириной, дознаватель почему-то такой документ не вручила. В итоге пострадавшая Малышева по собственной инициативе обратилась к эксперту, однако он ей отказал в проведении освидетельствования.

- Однако после того, как было возбуждено уголовное дело эксперт все же выдал Ирине акт освидетельствования и заключение, правда, в них он указывает данные, которые не соответствуют действительности. Например, он пишет, что Ирина получила увечья в пьяной драке, находилась в алкогольном опьянении, - поясняет Валентина Перебякина. - Однако, кто ему сообщил эту недостоверную информацию, почему он не внес сведения о травмах, которые были на шее и руках у Ирины, являются ли повреждения тяжким вредом здоровья и почему он отказал девушке в освидетельствовании, не ясно. Именно поэтому я сейчас готовлю жалобу на эксперта.

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